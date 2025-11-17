"Callas Diva" triunfa en la Muestra de Teatro Amateur del Perelló

El Centro Cultural Dr. José Antonio Gómez Marco del Perelló se convirtió este sábado en el epicentro del talento escénico comarcal al acoger la gala de clausura de la quinta edición de la Muestra de Teatro Amateur. El acto también contó con la representación de "El diario de Anna Frank", a cargo de la compañía L’Últim Toc, protagonizada por Aitana Munera y Claudi Ferrer bajo la dirección de Emili Chaqués.

Esta edición ha marcado un hito en la trayectoria del certamen, ya que se presentaron un total de seis obras —una más que el año pasado— y la organización recibió más de 50 candidaturas, un hecho que demuestra su creciente proyección. Además, se lograron cifras históricas de asistencia, con más de 1.450 espectadores, y una recaudación de 4.915 euros, que demuestra el compromiso cultural y solidario del público.

El jurado destacó la alta calidad de las propuestas presentadas, lo que se reflejó en un reparto equilibrado de los galardones. El premio a la mejor obra fue para "Callas Diva", de la Asociación Aladroque Teatro, que también consiguió el galardón a mejor actriz, para Maggy Vanuls, y a mejor actor, para Lito Campillo.

El premio al Mejor Actor de Reparto fue para Matíes Serrat, de la Associació Cultural Pà i Revés, por su papel en "Tanqueu al Ixir". En cuanto a la dirección, el reconocimiento recayó en Aitana Munera y Emili Chaqués, responsables de "Tribut a la Vida de Brian", de la Escola Municipal de Teatre de Sueca.

Por su parte, el Premio A Escena, otorgado por votación del público, fue para "La Decisió de Lola", de la Associació de Teatre Pànic Escènic, una de las obras más aclamadas por los espectadores.

Cultura y solidaridad, de la mano

Los 4.915 euros euros recaudados se han repartido a partes iguales entre seis asociaciones benéficas, entre las que se encuentran ADOPS Pacients Càncer, APASU Autisme, AECC Sueca, AFA Sueca, AFEM Ribera Baixa y Cáritas-El Perelló. Durante la gala, se hizo entrega a cada entidad de un talón con el importe correspondiente.

El alcalde del Perelló, José Codoñer, subrayó el valor cultural y social del certamen, que "se ha convertido en un referente cultural para toda la comarca". "El éxito de esta edición demuestra que el talento local y la implicación de la ciudadanía son la base de nuestra cultura. Eventos como este no solo celebran el teatro amateur, sino que también refuerzan nuestro compromiso social y la solidaridad con quienes más lo necesitan", concluye.