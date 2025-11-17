Detienen a un hombre por un presunto delito de agresión sexual en Algemesí
La víctima alertó a los agentes
Alzira
La Policía Local de Algemesí ha detenido a un hombre por un presunto delito de agresión sexual en la localidad. La víctima alertó a los agentes tras, como ella misma manifestó, haber sufrido tocamientos por parte de un varón.
Tras la llamada, los agentes se desplazaron inmediatamente al lugar para asistir a la mujer y acompañarla a interponer la denuncia correspondiente. Una vez realizadas las averiguaciones pertinentes, se procedió a la detención del hombre investigado, que quedó posteriormente a disposición judicial.
El detenido se enfrenta de uno a cuatro años de prisión como responsable de agresión sexual, según se recoge en el artículo 178 del Código Penal.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Localizan con vida en Algemesí al francés que llevaba siete meses desaparecido
- El alcalde de Algemesí prevé que nuevas donaciones vacíen la campa de la dana en quince días
- Accidente mortal en Sueca
- Así repartieron los pueblos de la Ribera los excedentes de las donaciones por la dana
- Barrachina destaca en Alzira la colaboración de las cooperativas para retirar 50.000 kilos de fitosanitarios caducados
- La localización de la Sucro romana aún genera más dudas que certezas