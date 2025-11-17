Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a un hombre por un presunto delito de agresión sexual en Algemesí

La víctima alertó a los agentes

Instalaciones de la Jefatura Superior de la Policía Local de Algemesí, en una imagen de archivo.

Instalaciones de la Jefatura Superior de la Policía Local de Algemesí, en una imagen de archivo. / Agustí Perales Iborra

Óscar García

Alzira

La Policía Local de Algemesí ha detenido a un hombre por un presunto delito de agresión sexual en la localidad. La víctima alertó a los agentes tras, como ella misma manifestó, haber sufrido tocamientos por parte de un varón.

Tras la llamada, los agentes se desplazaron inmediatamente al lugar para asistir a la mujer y acompañarla a interponer la denuncia correspondiente. Una vez realizadas las averiguaciones pertinentes, se procedió a la detención del hombre investigado, que quedó posteriormente a disposición judicial.

El detenido se enfrenta de uno a cuatro años de prisión como responsable de agresión sexual, según se recoge en el artículo 178 del Código Penal.

