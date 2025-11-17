Detienen a un hombre por un presunto delito de agresión sexual en Algemesí

La Policía Local de Algemesí ha detenido a un hombre por un presunto delito de agresión sexual en la localidad. La víctima alertó a los agentes tras, como ella misma manifestó, haber sufrido tocamientos por parte de un varón.

Tras la llamada, los agentes se desplazaron inmediatamente al lugar para asistir a la mujer y acompañarla a interponer la denuncia correspondiente. Una vez realizadas las averiguaciones pertinentes, se procedió a la detención del hombre investigado, que quedó posteriormente a disposición judicial.

El detenido se enfrenta de uno a cuatro años de prisión como responsable de agresión sexual, según se recoge en el artículo 178 del Código Penal.