Vaivén
La fundación Nueva Cultura del Agua reconoce el trabajo del portavoz de Xúquer Viu
Paco Sanz recibe el premio Dragona Iberia 2025
La fundación Nueva Cultura del Agua ha premiado con el galardón Dragona Iberia 2025 al portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz, por su dilatada e intensa trayectoria, que se prolonga durante más de veinte años, en defensa de los ríos y acuíferos de la cuenca del Xúquer y de la Albufera de València como ecosistemas vivos y patrimonio ecosocial y ciudadano.
Durante la clausura de la asamblea anual, celebrada en Alcalá de Henares, se ha reivindicado su papel "fundamental para elevar la conciencia social y política sobre la importancia del río en las comarcas ribereñas, así como sobre el carácter de derecho humano esencial del acceso al agua y el saneamiento, y la importancia de la gestión pública, democrática y transparente de los servicios públicos que lo garantizan".
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Localizan con vida en Algemesí al francés que llevaba siete meses desaparecido
- El alcalde de Algemesí prevé que nuevas donaciones vacíen la campa de la dana en quince días
- Accidente mortal en Sueca
- Así repartieron los pueblos de la Ribera los excedentes de las donaciones por la dana
- Barrachina destaca en Alzira la colaboración de las cooperativas para retirar 50.000 kilos de fitosanitarios caducados
- La localización de la Sucro romana aún genera más dudas que certezas