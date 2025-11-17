Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La fundación Nueva Cultura del Agua reconoce el trabajo del portavoz de Xúquer Viu

Paco Sanz recibe el premio Dragona Iberia 2025

El portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz, con su galardón.

El portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz, con su galardón. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

La fundación Nueva Cultura del Agua ha premiado con el galardón Dragona Iberia 2025 al portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz, por su dilatada e intensa trayectoria, que se prolonga durante más de veinte años, en defensa de los ríos y acuíferos de la cuenca del Xúquer y de la Albufera de València como ecosistemas vivos y patrimonio ecosocial y ciudadano.

Durante la clausura de la asamblea anual, celebrada en Alcalá de Henares, se ha reivindicado su papel "fundamental para elevar la conciencia social y política sobre la importancia del río en las comarcas ribereñas, así como sobre el carácter de derecho humano esencial del acceso al agua y el saneamiento, y la importancia de la gestión pública, democrática y transparente de los servicios públicos que lo garantizan".

