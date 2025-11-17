La fundación Nueva Cultura del Agua reconoce el trabajo del portavoz de Xúquer Viu

La fundación Nueva Cultura del Agua ha premiado con el galardón Dragona Iberia 2025 al portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz, por su dilatada e intensa trayectoria, que se prolonga durante más de veinte años, en defensa de los ríos y acuíferos de la cuenca del Xúquer y de la Albufera de València como ecosistemas vivos y patrimonio ecosocial y ciudadano.

Durante la clausura de la asamblea anual, celebrada en Alcalá de Henares, se ha reivindicado su papel "fundamental para elevar la conciencia social y política sobre la importancia del río en las comarcas ribereñas, así como sobre el carácter de derecho humano esencial del acceso al agua y el saneamiento, y la importancia de la gestión pública, democrática y transparente de los servicios públicos que lo garantizan".