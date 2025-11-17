L'Alcúdia solo ha entregado el 10 % de las ayudas de Amancio Ortega un año después de la dana

El Ayuntamiento de l'Alcúdia sólo ha entregado 352.600 euros de las ayudas que la Fundación Amancio Ortega repartió a los municipios afectados por la trágica dana del pasado 29 de octubre. La fundación donó a la localidad 3,6 millones de euros, de los cuales, como se recoge en la página web del consistorio, sólo se han repartido un 10 % , más de un año después de la catástrofe.

La alcaldesa en funciones, Àngels Boix, ha querido explicar en qué punto se encuentran las ayudas para reparar los daños de la dana. Boix señala que el consistorio, durante la redacción de las bases, "optó por un modelo más exigente" que en otras localidades con el objetivo de que las ayudas "fueran lo más justas y equilibradas". "Es decir, que quien más sufrió recibiera más ayuda, que las familias sin seguro no quedaran fuera y que ninguna persona quedara atrás por no encajar en un formulario demasiado simple", explica en un comunicado.

La primera edil en funciones explica que esta exigencia, a su vez, comporta que cada expediente debe revisarse con mucho rigor. Además, las bases establecen que la ayuda se entrega por unidad familiar, no por persona, un hecho que está comportando que el consistorio haya detectado que, en algunos casos, "se han presentado varias solicitudes dentro de la misma familia". "Por responsabilidad, hay que comprobarlas una por una para evitar duplicidades y garantizar que el dinero llegue al mayor número posible de hogares. Es simplemente evitar que una “picaresca” de unas pocas personas acabe perjudicando a otras del vecindario", insiste.

Boix pide "paciencia" a la ciudadanía, ya que, en sus palabras, "la totalidad de los 3,6 millones de euros está destinada íntegramente a las personas afectadas". Recuerda que "no se puede utilizar ni un solo euro para ninguna otra finalidad y así quedará reflejado en cada resolución y en cada pago".

Acelerar el proceso

La alcaldesa en funciones insiste en que, desde que asumió el cargo, ha solicitado al equipo técnico y al personal administrativo que aceleren al máximo este proceso, "siempre dentro de la legalidad y del rigor que corresponde". Por el momento, ya se han resuelto un total de tres paquetes de ayudas, que ascienden a 352.600 euros y el objetivo es que, en las próximas semanas, "el ritmo de ingresos aumente de manera significativa".

"Entiendo perfectamente el cansancio, la impaciencia y la frustración de muchas familias. Por eso os hablo claro: estamos trabajando para que el dinero llegue, para que llegue correctamente y para que llegue a quien realmente lo necesita", concluye.