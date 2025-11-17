Un nuevo accidente en el cruce del Monasterio de la Barraca evidencia la necesidad de la ansiada rotonda

Un nuevo accidente en el cruce de la Barraca d'Aigües Vives vuelve a evidenciar la necesidad de que se inicien las obras de la anhelada rotonda, que esperan vecinos y conductores y que se demora más de veinte años.

El punto kilométrico 11,5 de la CV-50 volvió a registrar este sábado otra situación de riesgo, en la que tuvieron que intervenir agentes de la policía local, bomberos y la Guardia Civil. Según ha informado el consorcio provincial de bomberos, los hechos se produjeron sobre las 18:32 h, cuando un vehículo se salió de la vía. Los bomberos lograron extraer rápidamente al conductor para que fuera atendido por los medios sanitarios, mientras que otro ocupante, menor de edad, pudo salir del vehículo por su propio pie.

Este no es el primer percance de tráfico que se produce en este punto, que permite acceder al monasterio de la Barraca d'Aigües Vives, al Hospìthal Vithas, al campo de golf de La Galiana, a varias urbanizaciones y al colegio British School Alzira. Como ya informó este diario, la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio desbloqueó en julio el proyecto para la construcción de esta glorieta, tras llegar a un consenso con la Confederación Hidrográfica del Júcar, que había puesto objeciones al proyecto por su afección al Barranc de l'Estret. La rotonda, que tendrá un diámetro de casi 50 metros y supondrá un coste de cerca de 1,5 milllones de euros, desplazará ligeramente el acceso al monasterio, el hospital y el campo de golf para ubicarlo a la altura de la entrada al colegio inglés.

La Generalitat anunció que las obras comenzarían a ejecutarse a finales de 2025 y se prolongarían un año, aunque todavía no hay una fecha de inicio del proyecto, que los vecinos reclaman desde hace años por su peligrosidad. A ello se suma la falta de alumbrado que dificulta todavía más la situación. La nueva infraestructura prevé mejorar también la iluminación.

Tras el último accidente, el alcalde de la Barraca, Gilles Denans, manifiesta la necesidad de acometer estas obras tan necesarias. "Los coches pasan muy rápido por este tramo e, incluso, superan la velocidad", denuncia Denans, quien añade que "es imprescindible construir la rotonda y colocar badener para reducir la velocidad, ya que en esta zona hay muchos accesos a urbanizaciones o distintas dependencias". Por ello, espera que los trabajos se inicien pronto.