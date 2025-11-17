El octavo triunfo consecutivo del Castellonense le mantiene líder de Tercera

Sigue la alegría en Castelló con el octavo triunfo consecutivo de la UD Castellonense que le mantiene en el liderato, en la lucha enconada que mantiene con el At. Saguntino y el At. Levante. Iñaki Rodríguez alineó a Company; Luis Sancho, Enrique José, Badal, Marcos Castells en defensa; Siscar, Misffut, Prats, Murillo y Fidel en el centro del campo e Iker Garijo delante.

“Crevillent es un rival que compite muy bien, que ha perdido muchos puntos en los últimos minutos y sabíamos que iba a ser un partido difícil”, comentó el técnico albinegro. El Castellonense entró bien al partido que se puso de cara con el gol de Misffut penalti al que se sumaron varias aproximaciones. “Nos quedamos con la sensación de que podíamos haber conseguido algún gol más”, añadió el entrenador.

“El segundo tiempo era importante tener controlados los primeros quince minutos”. Sin embargo, a los tres minutos llegó el gol del Crevillent (Tiku) “que no nos inquietó y seguimos intentándolo. A quince minutos para el final, con el golazo de vaselina desde fuera del área de Germán “tuvimos claro que había que amarrar los tres puntos y supimos gestionar el resto del partido, e incluso pudimos conseguir algún gol más”.

Los albinegros tienen un punto más que el At. Saguntino, dos sobre el At. Levante y cuatro por encima del Torrellano, que se está desinflando. El domingo a las 5 visitarán a la Nucia que sigue sin encontrar el camino del triunfo.