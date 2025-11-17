La UD Alzira empata un partido que perdía por tres goles en el minuto 81

Locura de partido el vivido en el Mundial 82 entre un Recambios Colón que en el minuto 81 tenía el partido ganado 3-0 y ha visto cómo en diez minutos el Alzira le empataba. “Yo nunca dejé de creer. Sabía que tras el primer gol podíamos remontar”, comentó el técnico alzirista, Ramón Llopis, tras conseguir un empate a tres que mantiene al equipo ribereño fuera del descenso.

La primera parte ya fue entretenida en la que los azulgranas dominaron el primer tramo y los blanquiazules el segundo. El cuadro ribereño empezó Dolz en portería; Carles Marco, Manu Castillo, Chust -que debutaba como titular- y Sento -que jugó en el lateral izquierdo por la ausencia de Manu Berrocal por motivos familiares y que Jorge Ruiz tenía molestias. Abraham jugó por banda derecha, Cristian, Aguilar y Leo por el centro, Traver a la izquierda y Santi arriba.

Al principio hubo intercambios de posiciones entre Carles Marco y Peleteiro y también de este con Leo, que dejaba al canario abrirse a banda y el gallego entrar por dentro. Además, los alziristas presionaban en campo contrario y les complicaban sobremanera la salida de balón. Las primeras ocasiones fueron para los azulgranas -que vistieron de naranja-. Un centro de Abraham fue cabeceado por Traver a manos de Kedra. El portero polaco detuvo en dos tiempos la falta servida directamente por el jugador algemesinense desde larga distancia. Superado el ecuador del primer acto, el Recambios empezó a llegar al área rival. Cristian sirvió una falta que paró Dolz. Poco después sería Ospina el que cabecease desviado y Borja Pérez obligó al meta azulgrana a estirarse tras chutarle de volea.

Ramón Llopis pasó a Santi a la banda izquierda y Traver se convirtió en el referente. Superada la media hora, el exblaugrana Álvaro Guillén sirvió un córner que Bonillo cabeceó de manera inapelable al fondo de las mallas. El partido era del Recambios y en el 41 enlazaron una contra en la que participaron cinco jugadores y finalmente, de nuevo Bonillo, enganchó un derechazo desde la frontal contra el que no pudo hacer nada Vicent Dolz. Bonillo marcaba su cuarto gol en dos jornadas. “Nos cuesta demasiado recuperar el balón y encajamos demasiado fácil. Esto ha de cambiar”, añadió Llopis.

En el descanso, el técnico burrianense sacó dos extremos, Lucas y el recién fichado Bryan por Abraham y Aguilar. El juego mejoró con las incursiones de los recién incorporados. Al primer minuto, Bryan recibió una falta que Traver sacó a manos de Kҿdra. En el cuatro, Sabater recibió un centro desde la derecha que remató en el área pequeña y paró Vicent. El meta alzireño también despejó a córner un tiro de Ospina. Este servicio fue rematado hasta tres veces en el área pequeña, la segunda con otra gran parada de Dolz que nada pudo hacer cuando Olcina remachó el 3-0. Con los ánimos alzireños por los suelos, el partido decayó.

Al cuarto de hora, Llopis retiró a los dos jugadores más ofensivos, Santi y Leo por Nacho y Hugo Franco al que situó en la punta. Hasta el 23 nada destacó salvo un cabezazo fuera de Chust a la salida de un córner y otra parada de Dolz a tiro de Sabater. A veinte minutos para el final, Traver lo intentó con un buen recorte en la frontal pero su disparo se fue alto. Sento pasó al centro del campo y el equipo jugó sin lateral izquierdo ya que Bryan no está físicamente aún para bajar a defender. De hecho, al final del partido se le notó que jugaba en la Segunda Catalana hasta hace dos semanas. Sin embargo, todo cambió a partir del minuto 82. Hugo Franco prolongó un centro y Cristian metió un trallazo de los suyos hasta el fondo de las mallas. Los locales pidieron falta previa. También los aficionados visitantes solicitaron después penalti sobre Hugo Alonso. “Con balón habíamos estado pasivos y cada cambio dio un plus”, dijo el burrianense. “Cuando hay extremos, el equipo cambia y es otro”. De hecho, las acciones de Lucas y Bryan fueron cruciales.

A seis para el final, Gomis, que sale de una lesión, sustituyó a un trabajador Sento. Dos después, en una falta provocada por Lucas, Nacho la cabeceó a gol y despertó la ilusión de la hinchada blaugrana que estalló de júbilo cuando en una buena jugada en el 92, Bryan la jugó a Cristian, que de nuevo viniendo desde atrás marcó el 3-3. Aunque faltaban cinco minutos de añadido hasta ahí dio el partido.

“Este punto debe ser una inflexión. Con el empate fuimos a por el cuarto aunque hubiésemos encajado. No podemos depender de que Vicent haga un milagro todos los días”. Sobre los goles encajados. “Será raro que en el futuro nos marquen tres goles pero lo que hay que hacer es generar más en ataque. Hicimos llegadas al área con el balón controlado, que es complicado”, concluyó. El próximo domingo, el Alzira recibirá al nuevo colista, el CD Roda, de nuevo en Venecia por cuarto partido consecutivo a las 17 h.