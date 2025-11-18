Alzira insta a la constructora a retomar las obras del instituto paralizadas siete meses

El Ayuntamiento de Alzira ha instado a la constructora a retomar las obras del instituto Rei en Jaume, que llevan paralizadas siete meses. El gobierno municipal ha solicitado a la empresa que vuelva al trabajo en el punto en el que se quedó al entender que no afecta a las modificaciones del proyecto que se han planteado en los últimos meses.

La construcción del nuevo centro de Educación Secundaria comenzó en verano de 2024 tras años de reivindicación, pues el instituto actual adolece de múltiples deficiencias dada la antigüedad del edificio. Sin embargo, la empresa reclamó que se hicieran unas modificaciones en el proyecto para seguir que no se aceptaron y ralentizó los trabajos hasta abandonar el lugar por completo.

"No hemos parado de trabajar para que las obras puedan retomarse lo más pronto posible, pero los procedimientos técnicos y legales no son todo lo ágiles que nos gustaría", ha explicado el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, que ha añadido a continuación: "Hemos mantenido diversas reuniones entre los servicios municipales, la dirección facultativa del proyecto y los técnicos de la empresa para salvar todas las discrepancias que surgieron en torno a la ejecución del proyecto y que se argumentaron para paralizar la obra".

Gomis ha indicado que, fruto de estas reuniones, se ha elaborado "nueva versión del proyecto más detallada y exhaustiva para que no puedan surgir incertezas ni obstáculos". El documento "se ha enviado ya a la empresa constructora y, cuando finalice el periodo de audiencia, se podría tramitar la modificación en el pleno municipal".

Con todo, el edil ha asegurado que el consistorio ya ha instado a la empresa a retomar las obras en el punto en el que se paralizaron, al entender el gobierno municipal que las modificaciones planteadas en el proyecto no entorpecerían la continuidad de la construcción en estos momentos. "Esperamos que las obras se retomen pronto y podamos ver acabado el nuevo Rei en Jaume en las condiciones previstas", ha concluido el concejal.