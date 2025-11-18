El alzireño Iván Valencia vence en Elx y termina el año como mejor triatleta autonómico en su categoría. A pesar de no haber comenzado bien la temporada por una lesión, 2025 puede que sea uno de los mejores años en la dilatada carrera de este veterano triatleta.

Campeón de España de duatlón gravel en Soria, tercero en el campeonato de España de aquabike en Ibiza y cuarto en el de triatlón sprint en Águilas. En el ámbito autonómico, Iván Valencia Baldoví ha sido este año campeón de triatlón olímpico no drafting y ha obtenido tres subcampeonatos en duatlón, triatlón sprint y olímpico, además de ganador del triatlón de Formentera. Todo ello en su categoría de mayores de 60 años.

El sábado subió a lo más alto del pódium en el duatlón de Elx, última prueba del calendario de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana, lo que le confirma como número uno del ranking autonómico y cuyo galardón recibirá en la Gala Anual que se celebrará el próximo día 30 de noviembre en Sagunt.

No será este el único reconocimiento que reciba, ya que su club, el Triatló Alzira, le ha nombrado mejor deportista del año. Premio que recibirá en la Gala del Deporte el 12 de diciembre en el Gran Teatro.