Las anheladas obras para proteger Alzira de nuevas inundaciones arrancarán en 2026

El año 2026 marcará un punto de inflexión en la ejecución de proyectos para mejorar la seguridad de Alzira frente a inundaciones. Así se desprende de la reunión de trabajo mantenida por representantes del ayuntamiento con los servicios técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana para analizar el estado de los diferentes actuaciones programadas y fijar criterios de coordinación.

La Dirección General del Agua espera que las obras del nuevo Pont de Xàtiva, que busca eliminar el actual cuello de botella en el barranco de la Casella, arrancarán a principios de año, mientras que también en 2026 está previsto que la CHJ realiza el desvío del Barranc de Barxeta para mejorar la actual confluencia con el torrente de la Casella, según ha informado el Ayuntamiento de Alzira, que también ha detallado que la CHJ ya dispone del proyecto de ampliación del tramo final del barranco de la Casella, que abarca desde el Pont de Xàtiva hasta la desembocadura en el Xúquer, y que está pendiente de aprobación por parte del ministerio. “La previsión es que se licite a principios de 2026 para que se puedan iniciar las obras a lo largo del año, con un plazo de ejecución de 18 meses”, han señalado las mismas fuentes.

La demora que arrastra el nuevo Pont de Xàtiva tras el largo proceso de negociación para consensuar la solución era motivo de preocupación. Los plazos apremian para no comprometer los 5 millones de euros asignados en los Presupuestos Generales del Estado para mejorar la seguridad de Alzira contra inundaciones. La Dirección General del Agua confirmó que el proyecto del nuevo puente se encuentra en fase avanzada de redacción y que las obras está previsto que arranquen a principios de año. El plazo de ejecución previsto es de doce meses.

El Ayuntamiento de Alzira aprovechó la reunión para solicitar la memoria y los planos al objetivo de analizar la solución definida y realizar propuestas que la conselleria, hasta ahora, no contemplaba en este proyecto. Entre las peticiones que vuelve a realizar el ayuntamiento destaca la incorporación de un carril ciclopeatonal que conecte la rotonda de acceso a Alzira por la plaza de Sant Judes con el barrio de Materna y la Avinguda de Carcaixent. El consistorio también pidió la posibilidad de incluir la rotonda de entrada al polígono industrial y al barrio de Materna dentro del proyecto, con el objetivo de evitar obras duplicadas y optimizar recursos públicos. Según ha informado el ayuntamiento, se redactará también un proyecto para la construcción de esta fase.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha destacado que este proyecto no solo conlleva una mejora de la movilidad, “sino que representa una infraestructura estratégica para garantizar la seguridad de nuestro municipio. Cada paso que damos para coordinarnos con todas las administraciones nos acerca a una ciudad más protegida frente a las barrancadas y los episodios extremos de lluvia”, señala.

Por lo que respecta a las actuaciones que tiene que ejecutar la CHJ, en la reunión se informó de que el desvío del Barxeta se licitará antes de acabar el presente año, con la perspectiva de que se ejecute durante el año 2026. Por otra parte, también el próximo año será clave para la ampliación del tramo final del barranco de la Casella.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha señalado que “la ampliación del barranco de la Casella es una actuación imprescindible para incrementar la capacidad de evacuación de las aguas y reducir el riesgo de inundaciones. Estas obras representan una inversión de futuro y una garantía de tranquilidad para los barrios más expuestos”.

“Alzira necesita estas infraestructuras y las necesita ya. Continuaremos insistiendo y trabajando codo a codo con todas las administraciones para que la ciudad esté protegida ante fenómenos que, por desgracia, cada vez son más intensos”, ha incidido el alcalde.