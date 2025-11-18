El CB Alginet protagoniza un inicio liguero sin fisuras con su séptimo partido invicto

El Rigalli Alginet mantiene su racha de victorias ininterrumpidas desde que empezó la temporada tras ganar en su séptima jornada al Estudiantes Cartagena por 81 a 59. Este no era un partido para nada sencillo de primeras, ya que los de la Ribera Alta se enfrentaban al tercero de la tabla. Pero los jugadores de Alginet vienen con una inercia imparable en este inicio de liga que les permite seguir en lo más alto.

Durante el encuentro, el Rigalli Alginet fue cocinando la diferencia a fuego lento en la mayor parte del partido, consiguiendo una ventaja de siete puntos en el primer cuarto, seis en el segundo, dos en el tercero y otros siete tantos en el último periodo. La clave para el Alginet estuvo ahí, en mantener el ritmo, no flaquear en los momentos importantes del partido y cerrar cualquier ventana que el conjunto murciano tratase de abrir.

Y es que, la primera parte no fue la mejor para los de la Ribera Alta, que no estuvieron del todo ágiles en defensa, siendo castigados con un bonus a falta de todavía cinco minutos en el inicio del primer cuarto, por ejemplo. Sin embargo, supieron aguantar bien sin permitir que el rival acudiese repetidamente a la línea personal. Además, el buen trabajo interior en ataque, le permitió al Rigalli Alginet generar segundas oportunidades con las que materializaron buenos puntos que marcaron la diferencia en el marcador de camino a los vestuarios.

El inicio de la segunda parte mostró un Alginet recompuesto en el estilo de juego que tiene acostumbrado a su afición, muy echado adelante. Gracias a ello empezó por encima el cuarto, pero el Estudiantes Cartagena no tardó en darse cuenta y puso una marcha más con la que se creció para reducir los 10 puntos de diferencia en el marcador y recibir una dosis de moral con mucho tiempo por delante.

Sin embargo, si en algo está triunfando el Rigalli Alginet en esta primera etapa liguera es por su solidez. Mostrar pocos fallos, pocos espacios por donde hacerle daño y mantenerse firme en su propósito de acción constante es lo que fatigó en este caso, cualquier oleada que trataba de ejecutar Estudiantes Cartagena.

Tanto fue así que en el inicio del último periodo el Alginet dio la que sería la estocada final a la moral murciana, logrando la máxima diferencia hasta ese momento coincidiendo con la llegada a los 20 puntos de diferencia. En ese preciso instante los de la Ribera Alta consiguieron sentenciar el partido, quitando la tensión y asegurando la que suponía la séptima victoria consecutiva. El partido se cerró en un 81 a 59 con el invicto liguero manteniendo a los azules en la primera posición de la tabla.

Alejandro Zurbriggen fue el MVP con 17 de valoración, gracias a un doble doble con 12 puntos y 10 rebotes. Le acompañaron Miguel Martínez con 16 puntos, tres rebotes y tres asistencias y Djihad Mallik con 11 puntos, seis robos y cuatro rebotes. Luis Verdeguer terminó con cinco puntos y ocho rebotes atrapados.