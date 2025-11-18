La CHJ alerta de la vulnerabilidad del área industrial de Algemesí pese a las obras en el Magro

Cerca del 80 % del polígono de Cotes de Algemesí resultó afectado por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. El barro y el agua anegaron gran parte de las instalaciones, por lo que los propietarios trabajaron durante semanas para retirar la maquinaria y el material afectado por el desbordamiento del río Magro para poder reemplazarlo por equipamiento nuevo. Esta no es la única ocasión en la que el área industrial se ha visto afectada por el agua, ya que los episodios de lluvias intensas también dañan sus instalaciones con frecuencia.

La ubicación del polígono convierte esta zona en un lugar vulnerable y, a pesar de los distintos trabajos que se están realizando para proteger a los distintos municipios de desbordamientos del Magro, la Conferderación Hidrográfica del Júcar alerta sobre la vulnerabilidad del polígono de Cotes. «Habrá que prestar atención especial a la protección del polígono industrial de Cotes y a la permeabilización de diferentes vías de comunicación», recoge el organismo de cuenca en el plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana, que se ha presentado recientemente.

El documento aborda las actuaciones que se están realizando en los distintos municipios, entre los que se encuentra la construcción de motas en l’Alcúdia, Guadassuar o Algemesí. En esta última localidad, epicentro de la catástrofe en la Ribera, se especifica que el esquema de flujo es «complejo», por lo que se deben contemplar actuaciones de protección y adecuacuón del cauce a su paso por el casco urbano para reducir el nivel de riesgo y, por otra parte, facilitar a través de estos diques la elevación de caminos y la mejora del drenaje para que los flujos desbordados al norte de la población sigan su curso natural. A pesar de las distintas actuaciones, el organismo de cuenca alerta de la desprotección del polígono de Cotes.

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana y vecino de Algemesí, Xavier Machí, reconoce que «es muy difícil protegerlo». Denuncia que se trata de «una desordenación total del territorio». Recuerda que sobre la década de los 80 esa zona estaba llena de arrozales, que han dado paso a industrias en «una de las zonas más inundables, ya que es la más barata para construir». «Yo pasaba todos los días por allí y recuerdo ver plantaciones de arroz», indica.

El experto insiste que los desbordamientos en esta área industrial «llegan desde l’Alcúdia, ya que el Magro se desborda por la margen izquierda y va directamente allí». En este caso, las inundaciones no sólo proceden del Magro, sino también del Xúquer. «Si desborda el Magro va hacia el polígono, pero si desborda el Xúquer, también llega. El trazado de la autopista se diseñó sobre un antiguo meandro del río. Se ha demostrado que el agua choca ahí y se dirige hacia el norte, por lo que regolfa en Algemesí», explica Machí, que añade que «aunque el efecto no es muy grande en el municipio, sí que se desplaza hasta el norte y llega al polígono». De hecho, el propio decano, explica que el Ayuntamiento de Algemesí ya solicitó sobre la década de los 70 que se contemplara la construcción de un viaducto en la autopista para evitar que el agua llegara, pero finalmente no se llevó a cabo. «Es difícil encontrar una ubicación tan desafortunada como la de este polígono», afirma.

Machí propone como solución, en caso de desbordamiento del Magro, que se eleve la variante y se utilice como mota de protección. «Podría ser un elemento que derivara las aguas por arriba y cruzara la autopista hacia la Albufera. Es costoso y largo, pero se podría hacer», afirma. En el caso de que la inundación proceda del Xúquer, el decano plantea un dique de protección, que se prolongue desde el CEIP Cervantes y el CEIP Ribalta hasta la carretera de Albalat. «Hemos realizado simulaciones en las que se ve que podría funcionar», concluye.