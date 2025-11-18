Cullera muestra al mundo su potencial como destino de viajes de negocios y congresos
La ciudad se promociona ante más de 12.000 profesionales en la IBTM World de Barcelona
Cullera refuerza esta semana su papel como uno de los destinos emergentes más sólidos en turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) de España. La capital turística de la Ribera acude a la IBTM World de Barcelona para mostrar su oferta especializada ante más de 12.000 profesionales internacionales y demostrar que está preparada para competir con las grandes ciudades del sector.
El equipo de Visit Cullera llega al certamen con una agenda de más de treinta reuniones con intermediarios clave —agencias de viajes, touroperadores y organizadores de eventos— procedentes de países como México, Francia, Estados Unidos, China, Alemania, Costa Rica, Ruanda o Turquía. Un calendario de trabajo que evidencia el creciente interés internacional por los recursos que ofrece Cullera para reuniones, incentivos, congresos y eventos corporativos.
El alcalde, Jordi Mayor, y la concejala de Turismo, Débora Marí, han respaldado directamente esta acción estratégica, subrayando que «Cullera ya no acude a estas citas a presentarse: acude a consolidarse». Según Mayor, la ciudad ofrece «una combinación única de infraestructuras preparadas, experiencias complementarias de primer nivel, gastronomía reconocida y un entorno mediterráneo excepcional que nos hace altamente competitivos en el segmento MICE».
Esta presencia reforzada en el mercado internacional es fruto del trabajo desarrollado desde que Cullera ingresó en la red Spain Convention Bureau en 2022, una adhesión que ha permitido atraer decenas de congresos y seminarios al municipio. Desde entonces, la ciudad ha intensificado su estrategia para convertirse en un destino de referencia más allá del turismo de sol y playa, avanzando hacia un modelo diversificado y capaz de generar actividad durante todo el año.
Con una oferta basada en la calidad, la profesionalidad y la singularidad de su ubicación, Cullera aprovecha el marco del IBTM World para seguir ampliando alianzas y establecer nuevas colaboraciones que impulsen su posicionamiento global. Más que una feria, para Cullera esta cita es una plataforma internacional donde demostrar su madurez turística y su capacidad para ofrecer experiencias corporativas memorables en pleno Mediterráneo.
