Un accidente entre tres camiones en la A-7 en l'Alcúdia deja heridos de diversa gravedad

Un aparatoso accidente en el que se han visto involucrados tres tráilers ha dejado heridos de diversa gravedad en la madrugada de este martes en la A-7 en l'Alcúdia.

La Dirección General de Tráfico ha informado, a través de sus redes sociales, de un accidente en la autopista que complicaba los accesos a l'Alcúdia al provocar el corte del carril derecho y el central. El suceso habría ocurrido alrededor de las 5:30 horas de la madrugada, en el punto kilométrico 374.

Dos horas más tarde, el servicio de Emergencias ha confirmado que en el accidente se habían visto involucrados tres camiones, lo que había obligado a movilizar siete dotaciones de bomberos y varias ambulancias, mientras permanecía el corte del carril.

El Consorcio Provincial de Bomberos, por su parte, ha detallado que uno de los vehículos se saltó la mediana y se accidentó con los otros dos, así como que los medios desplazados acudieron de hasta tres parques distintos, dada la magnitud del accidente (Alzira, Xàtiva y Silla, acompañados por el sargento de Alzira). Aunque no ha concretado el número de personas que han resultado heridas, sí ha explicado que los bomberos tuvieron que excarcelar a la conductora de uno de los camiones, que fue transferida a los medios sanitarios.