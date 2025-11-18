Un joven cocinero lleva a Cullera a la final de los 41 mejores nuevos restaurantes de España
El chef Kiko Rocher, de 26 años, deslumbra con una cocina valenciana de raíces y técnica que le brinda el reconocimiento en los prestigiosos Premios TheFork
El nombre de Cullera vuelve a sonar en el panorama gastronómico nacional gracias a Kiko Rocher, un cocinero de tan solo 26 años que ha logrado situar a su restaurante Terra entre los 41 Mejores Nuevos Restaurantes de España, la categoría más destacada de los Premios TheFork, uno de los certámenes más relevantes para los proyectos culinarios emergentes del país.
Pese a su juventud, Rocher acumula una experiencia profesional sorprendentemente amplia. Formado desde muy joven en cocinas valencianas tradicionales y en restaurantes de vanguardia, ha construido un estilo propio que combina técnica contemporánea, sensibilidad y un profundo respeto por la memoria gastronómica del territorio. En Terra impulsa una cocina valenciana de tradición revisada, donde recupera recetas ancestrales y las reinterpreta con una mirada actual, precisa y elegante.
Rocher no está solo en esta aventura. Junto a él destaca el talento de Loli Sambal, responsable de la repostería del restaurante y autora de postres de fuerte raíz local, elaborados con producto de proximidad y una estética contemporánea que complementa a la perfección el discurso culinario del chef.
Una trayectoria sólida
La presencia de Terra en la final de TheFork supone un importante impulso para el equipo y para Cullera. Estos premios —organizados por la conocida plataforma digital de reservas— reconocen a los restaurantes más prometedores del país que han abierto en los últimos años. El proceso de selección cuenta con el criterio de críticos, periodistas gastronómicos, chefs y profesionales del sector, lo que convierte esta distinción en un aval de calidad y proyección.
El certamen destaca proyectos que aportan personalidad, coherencia y un relato gastronómico propio, aspectos que Terra encarna plenamente a través de la visión culinaria de Rocher. Estar entre los 41 finalistas significa entrar en una élite gastronómica donde solo figuran restaurantes con una propuesta sólida, identitaria y con capacidad para marcar tendencia.
Cullera, orgullosa del talento que cocina su propio futuro
El éxito de Kiko Rocher no solo reconoce el trabajo de un joven chef con una carrera en pleno crecimiento, sino que también proyecta a Cullera como un referente emergente de la gastronomía valenciana. Terra se ha convertido en un ejemplo de cómo la tradición, cuando se trabaja con conocimiento y sensibilidad, puede convertirse en un motor creativo capaz de conquistar paladares y situar a un pueblo en el mapa gastronómico estatal.
Sin duda alguna un orgullo para su padre Paco Rocher, gerente del restaurante Casa Rocher del Mareny de Sant Llorens, quien ha sido uno de los más grandes en referentes para la trayectoria del joven chef.
