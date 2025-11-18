Pésima jornada en la Primera Nacional de baloncesto: caen Alzira, Alginet y Sueca

Mala jornada para los tres equipos ribereños de baloncesto de Primera Nacional. El Gasexpress Nou Bàsquet Alzira perdió 80-63 en Alcoi, el Sueca cayó 69-67 en Onil y el Proyme Alginet B perdió su sexto partido (49-71) contra Escolapias.

Una mala segunda parte le pasó factura al equipo alzireño que al tiempo de descanso empataba a 43 en la cancha en la que ganó con un agónico 78-80 el año pasado. El primer acto tuvo alternancias en el marcador y buenas sensaciones para los de David Folch. “Salimos acertados y cumpliendo el plan de partido”, comentó. Sin embargo, los hombres altos, Vincent y Carlitos, se cargaron de faltas. Aún así, “la rotación funcionó y no lo acusamos”.

El tercer cuarto fue un desastre. Aunque el juego no era malo, se movía el balón y había rebote, “hubo demasiado desacierto de cara a canasta”. Al principio, con la zona planteada impedían anotar a los peladilleros, pero los alzireños tampoco estaban acertados y acabaron con un parcial de 15-7, también -8 en el global. Para colmo de males, “un jugador muy importante para nosotros como Andreu se lesionó de la rodilla”. Por si no fuera suficiente, a falta de cinco minutos, solo se perdía de seis pero se pitó una segunda técnica al coach alzireño y fue expulsado. Además, los locales acertaron con los tiros de la técnica y cogieron una ventaja que fueron aumentando. Sin la conducción de su entrenador, los ribereños perdieron el rumbo en los últimos minutos hasta caer de 17. Los azulgranas ocupan la quinta posición con tres victorias y tres derrotas.

El próximo encuentro lo disputarán los alzireños el domingo a las 18’30 h. en el Pérez Puig contra el Elx Raíz Verde después de la presentación de los equipos del club que empezará a las 17 h. El Alginet B se desplazará el sábado a la Vila Joiosa contra el segundo clasificado y el Sueca recibirá el domingo a las 20 h. al Altea, que ocupa la cuarta plaza.