Rafelguaraf promueve la participación democrática entre jóvenes de varios países

Rafelguaraf acogió recientemente una nueva jornada del proyecto L-Democracy, que busca impulsar la participación ciudadana en los sistemas democráticos, especialmente entre los jóvenes. El municipio acogió visitantes de países como Portugal, Grecia, Italia, Bulgaria o Croacia.

Durante el encuentro, el municipio compartió algunos de los proyectos llevados a cabo para fomentar la participación democrática como el Plan de Juventud, el Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) y el presupuesto participativo, "iniciativas que permiten a los jóvenes aprender que decidir también es participar", destacó el consistorio.

Asimismo, los visitantes conocieron proyectos locales que combinan tradición, sostenibilidad e innovación, como los talleres falleros de Juanjo y Bernat o la empresa Naranjamania de Paco Peiró, "todas ellas empresas locales e innovadoras en su sector, que muestran cómo la creatividad y la participación comunitaria fortalecen el tejido social y cultural de Rafelguaraf".

La jornada contó también con una recepción institucional, en la que participaron el diputado autonómico en Les Corts Benja Mompó, la diputada provincial Neus Garrigues y la alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, que destacaron la importancia de que el municipio forme parte activa de proyectos europeos que refuerzan la democracia participativa y la implicación de la juventud.

Aliaga, por su parte, expresó: "La participación en proyectos europeos nos permite seguir mejorando y tener una posición dentro de la red europea de municipios, para aprovechar todas las oportunidades y prepararnos ante los retos y desafíos que tenemos por delante. Además, nos ayuda a seguir generando alianzas bilaterales con ayuntamientos de toda la Unión Europea, lo que se traduce en oportunidades concretas para nuestro municipio". "La participación de la gente joven en los proyectos europeos es clave para consolidar las oportunidades y abrir nuevos horizontes en el futuro profesional de nuestra juventud, asegurando que Rafelguaraf esté presente en la construcción de una Europa más inclusiva, innovadora y participativa", concluyó la alcaldesa.