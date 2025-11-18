La reparación del alcantarillado dañado por la riada ya supera los 91 millones de euros en la Ribera

La factura del alcantarillado dañado por las inundaciones del 29 de octubre de 2024 ya supera los 91,04 millones de euros en los 24 municipios de la Ribera afectados por la dana. Así se desprende del visor InfoDana, que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con la coordinación entre el Comisionado para Reconstrucción y Reparación de los Daños Provocados por la dana y la empresa Tragsa, ha activado recientemente con el fin de que la ciudadanía pueda conocer en tiempo real todas las actuaciones e inversiones que está realizando el Gobierno de España en las distintas localidades afectadas.

Algemesí concentra un tercio de esta inversión, ya que la reparación de la red de saneamiento asciende a 30,98 millones de euros. El consistorio cifró en un primer momento las obras, que todavía no se han iniciado, en 22 millones de euros, pero la magnitud de los daños ha provocado que el coste sea aún más elevado. Como ya informó este diario, el ayuntamiento cifró en 50 meses el plazo de ejecución de estas obras, por lo que la red no estará completamente operativa hasta dentro de cuatro años. Concretamente, el 10 % de los colectores, con una longitud total de 11 kilómetros, deberán ser repuestos con un coste de 16 millonbes de euros. A ello se suman los 117 kilómetros de la red de saneamiento que también resultó afectada.

Más de un año después de la tragedia, y con las obras sin iniciar, la recuperación del alcantarillado se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los distintos ayuntamientos que, con la llegada de la época de lluvias, temen que el mal estado pueda producir embalsamientos, por lo que los propios ayuntamientos ya han realizado actuaciones de emergencia. Es el caso de l'Alcúdia, cuyos daños en el alcantarillado ascienden a 17,14 millones de euros y fue una de las primeras localidades en iniciar los trabajos, o Alginet, que cifra la reparación en cerca de 586.000 euros. El ayuntamiento de esta última localidad tuvo que contratar la semana pasada dos cubas para limpiar las aguas residuales que aparecieron en el barranco del Vaporet y que procedían de un colector dañado por la dana.

La red de saneamiento de Carlet es otra de las infraestructuras afectadas por la riada. En este caso, el gobierno destinará 7,75 millones de euros. El consistorio y la Generalitat, a través de la empresa pública Vaersa, ya pusieron en marcha en octubre las obras de limpieza e inspección de casi 27 kilómetros de colectores. Así, y tras acogerse a este contrato de emergencia puesto en marcha por el Consell, los técnicos están realizando durante 131 jornadas labores de impulsión y extracción, mientras que en otras 25 jornadas adicionales se llevarán a cabo inspecciones con cámara para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

Real, Montroi y Monterrat acumulan entre los tres municipios cerca de 20 millones de euros en daños. El gobierno ha destinado casi seis millones de euros a Real, mientras que Montserrat dispondrá de 4,67 millones para reparar su red de saneamiento y Montroi cifra los daños en 3,43 millones de euros.

A pesar de que las afecciones en la red de saneamiento en Alzira no son tan elevadas, la factura se eleva en este caso a 3,56 millones de euros, mientras que Almussafes y Riola también superan los 3 millones, con 3,45 millones y 3,17 millones de euros respectivamente.

Completan el listado Guadassuar (2,36 millones), Polinyà (2,6 millones), Alfarb (2,38 millones), Albalat (1,92 millones), Turís (1,39 millones), Cullera (905.893 euros), Llombai (579.214 euros), Benifaió (579.702 euros), Sueca (522.961 euros), Favara (242.192 euros), Catadau (128.873 euros), Corbera (123.026 euros), Fortaleny (21.047 euros) y Sollana (4.096 euros),

Actuaciones ante el colapso por el barro

A lo largo de este año, los distintos ayuntamientos ya han tenido que realizar una serie de actuaciones ante el colapso del alcantarillado y los colectores por el barro. Durante las primeras semanas de la tragedia, y coincidiendo con los trabajos de limpieza, los afectados y voluntarios depositaron el lodo de sus viviendas a las alcantarillas, que han dañado la infraestructura.

Así, durante los episodios de fuertes lluvias, trabajadores municipales han tenido que abrir las tapas de las alcantarillas o limpiar algunos de los colectores para poder evacuar las aguas pluviales.