Suc de Teatre estrena en Alzira su nuevo montaje inspirado en la vida del enterrador de Paterna

El Gran Teatro de Alzira acoge este viernes (20.30 h) el nuevo trabajo del grupo Suc de Teatre – La Tarumba, que tanto reconocimiento está consiguiendo con sus dos últimos espectáculos, Hamlet y Totus Plautus. Tras centrarse en dos de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos, Shakespeare y Plauto, el grupo alzireño vuelve a montar otra obra de su director José Antonio Martínez, “Destellos en la oscuridad”.

Cartel del nuevo montaje de la Tarumba. / Levante-EMV

La obra se inspira en momentos destacados de la vida de Leoncio Badía, más conocido por el “Enterrador de Paterna”. Fue sepulturero de Paterna entre 1939 y 1945, años en los que hubo más de dos mil fusilados a los que tuvo que enterrar en fosas comunes como castigo. Es precisamente en esos momentos terribles en los que tiene que sepultar a tantos conocidos que no habían tenido un juicio justo cuando aflora su personalidad, su entereza y su humanidad. A riesgo de su vida, dignificó los cadáveres enterrándolos separados y tumbados de cúbito supino; ayudó a muchas mujeres, que acudían por la noche, a poderse despedir de sus deudos fusilados, y recogió prendas de estos para poder ser identificados cuando fueran exhumados.

Sin embargo, no se trata estrictamente de una biografía, sino de una obra en la que el autor ha fantaseado a partir de aspectos destacados de su existencia, ha añadido personajes muy importantes para la trama, ha imaginado escenas, creado personajes simbólicos y ha dotado a la historia de significación y sentido.

Con “Destellos en la oscuridad”,Suc de Teatre – La Tarumba también rememora la Guerra Civil, de cuyo comienzo se cumplen 90 años en 2026. La obra se centra básicamente en los años inmediatos a su desenlace. Fueron años horribles: juicios sumarísimos y fusilamientos, exilio, hambre, miedo, odios, venganzas...

Asistimos, por lo tanto, a un drama intenso donde los personajes muestran, con autenticidad, sentimientos profundos. Pero también a un espectáculo muy cuidado en el que el vestuario diseñado por la actriz alzireña Patri Aranda; la música original creada para la ocasión por Toni Giménez, profesor de Música del IES José Mª Parra; la magnífica iluminación a cargo del jefe técnico del Gran Teatro, Jorge Palau, y las proyecciones en la pantalla, obra del profesional del vídeo Marcos Pedrón, potencian la teatralidad de esta propuesta. Todo ello para ofrecer al mismo tiempo al público un espectáculo emotivo, sincero, poderoso, expresivo y plástico.

Cuatro actores y cinco actrices interpretan 15 personajes de esta historia tan entrañable. Todos ellos llevan ya una amplia trayectoria en Suc de Teatre, que ha sido galardonado con importantes premios al conjunto e individualmente. Los últimos, a Hamlet en Marcilla (Navarra) y en Moratalaz (Madrid), y a Totus Plautus en Mutxamel (Alicante). En “Destellos en la oscuridad” han tenido que realizar un trabajo interpretativo muy exigente para poder encarnar con solvencia a seres tan marcados por la terrible experiencia que supuso la contienda.

Este nuevo espectáculo cuenta con la participación de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alzira, que lo produce junto con la Asociación Cultural La Tarumba. Está colaboración tan activa y fructífera anima y potencia el trabajo creativo de todos los grupos de la Asociación: Suc de Teatre, Volem Teatre, Escola de Teatre Tarumba Jove y Talleres de adultos.