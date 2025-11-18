Un velero del Club Náutico de Gandia gana el Trofeo Torre del Marenyet de Cullera

El velero Sisters III, capitaneado por José Luis Oltra y perteneciente al Real Club Náutico de Gandia, fue el vencedor del XVIII Trofeo Torre del Marenyet, que se celebró el sábado al mediodía en aguas de Cullera y que estuvo organizado por el club náutico de esta localidad.

El segundo puesto fue para el Barbablu de Carlos Pavía, también del Real Club Náutico de Gandia; mientras que, el tercer puesto lo consiguió la embarcación Tortooga de Rafael Ruiz, perteneciente al Real Club Náutico de Valencia.

El primer clasificado local fue el León de los hermanos Alejandro y Marcos Grau, con una cuarta posición. Por su parte, el resto de la clasificación general la completaron: Tourane, Saona y Lasalada.

En cuanto a las clasificaciones por categorías, en la clase 1 el único participante fue Lasalada; en la clase 2 compitió el Tortooga y en la clase 3 el primero fue el Sisters III, seguido por Barbablu y León.

Desde el Club Náutico de Cullera han querido agradecer una vez más la participación de todas las embarcaciones que compitieron en esta prueba.