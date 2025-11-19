El Alzira FS golea al colíder de segunda y sigue adelante en la Copa del Rey (3-7)

El Family Cash Alzira FS se ha clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey al derrotar por 3-7 al colíder de Segunda División, el Móstoles. El partido tuvo dos protagonistas: Rubi, autor de tres goles, y Braulio Correal, que se desplazó a la localidad madrileña para dirigir a su equipo horas después de haber enterrado a su padre.

El encuentro arrancó bien con un primer gol de Rubi que corroboró Cristian Povea en el 13 al robar un balón, salir a la contra y machacar. A dos para el descanso, de poder marcar Ivi el 0-3, le robaron el esférico y con una perfecta contra de todo el equipo madrileño redujeron la desventaja. Los mostoleños se animaron y acecharon el marco defendido por Àlex Lluch. A 19” para el descanso Ivi tuvo el 1-3 en boca de gol que llegó al inicio del segundo acto.

Lluch, que como Pereira también se caracteriza por el toque de balón con los pies, se convirtió en el quinto jugador y tras una serie de pases, Cola logró el tercero. Segundos después se pitó un penalti a favor que quería chutarlo Povea pero Pablo Ibarra tiró de galones para lanzarlo y marcar el 1-4. Aunque minutos después los locales reducían diferencias, Rubi a la contra y Yunii pusieron el 2-6. Con siete minutos por delante, una pérdida de Pablo Ibarra se convirtió en una contra el 3-6. Aún así, los alzireños defendieron bien el cinco para cuatro del Móstoles e intentaron batir el marco local sin suerte. Rubi, que está tocado por una varita mágica, conectó un disparo presionado desde la banda a 30 metros y embocó el 3-7.

Regreso a la liga contra el Movistar Inter

Los alzireños deberán esperar a conocer el rival ya que aún quedan partidos de esta cuarta ronda hasta el 25 de noviembre. Por lo pronto, ya han empezado a preparar el partido del sábado en Torrejón de Ardoz contra el Movistar Inter. A las 20 h. saldrán a la cancha acompañados de por lo menos una cincuentena de aficionados. Miembros de la peña Alzira FS se desplazarán finalmente en furgoneta al no haber suficientes aficionados para ir en el autobús que habían organizado. Si bien se espera que vayan más aficionados en vehículo particular.