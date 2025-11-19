La campanya del 25N de l’Ajuntament d’Alzira posa el focus en les dones grans
S’han preparat activitats amb una vessant més educativa i preventiva
Sota el lema,"Tota una vida mereix viure's sense por", s’ha presentat la programació de l’Ajuntament d’Alzira, al voltant del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que enguany se centrarà en la violència que han patit les dones grans al llarg de tota la seua vida.
A l’acte, en que han participat, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, la Regidora de Serveis Socials, Igualtat, Polítiques Inclusives i Habitatge, Amèlia Blanquer i la cap del Servei Vanesa Pla, s’ha donat a coneixer el programa d’activitats que es duran a terme al llarg de les pròximes setmanes, amb motiu del 25N, perquè com ha reiterat la regidora “el 25N, no ha de ser només un dia, el nostre compromís per l’eliminació de la violència contra les dones es manté els 365 dies de l’any”.
L’objectiu de la campanya d’enguany és donar veu a un col·lectiu de dones que ha patit, en silenci, la violència masclista durant molts anys. La regidora Amèlia Blanquer, ha explicat que al llarg de 2025 han sigut assassinades un total de 38 dones, de les quals 10, eren majors de 60 anys, es a dir una de cada quatre. “Mai és tard per trencar el silenci,i viure sense por, perquè tota vida, siga a l'edat que siga, mereix ser viscuda amb, respecte, Ilibertat i dignitat”. A més, afig, “hem d'assumir com a societat la responsabilitat de trencar amb eixa educació masclista del passat. És fonamental treballar amb les noves generacions d’homes i xics, ensenyar-los que la fortalesa no està en dominar, sinó en cuidar, en compartir; que la igualtat no és una amenaça, sinó una oportunitat per a construir relacions més sanes, més lliures i més felices”.
Per la seua part, l’alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, recorda que la violència masclista, tot i afectar especialment les dones, va més enllà: impacta també en la societat en el seu conjunt, trencant vides, comunitats i somnis. Domínguez subratlla que amb estes activitats es vol anar-ne més enllà de les paraules.
Una programació, que, com ha explicat la cap de servei Vanesa Pla, ja està en marxa i que inclou activitats gratuïtes i obertes al públic.
S’han preparat activitats amb una vessant més educativa i preventiva, com els tallers que ja es porten a terme als centres de convivència per part d’una psicòloga especialitzada en violència de gènere o el taller d’autodefensa personal, impartit per la Policia Nacional d'Alzira, amb l'objectiu de proporcionar a les participants tècniques i habilitats per a protegir-se d'atacs i situacions de perill.
El pròxim dimarts 25 de novembre es durà a terme la lectura del manifest a les 12.00 hores a les portes de l’Ajuntament, i a partir de les 18.00 iniciarà la manifestació que recorrerà els carrers del municipi.
Dijous 27 de novembre a les 18 h, el Club d'ulleres Lila a la biblioteca municipal tractarà l’obra "Qué hacer con estos pedazos" de Piedad Bonet, que tracta la violència en persones majors.
Dimarts 9 de desembre l'auditori de la Casa de la Cultura acull la projecció i taula redona posterior del documental "Volar", sobre 9 dones de diferents edats i professions, a les qual els uneix el coratge d'haver-se enfrontat a l'infern de la violència masclista i volen donar-li un sentit al sofriment patit.
I per últim el projecte d'art urbà feminista i innovador que consisteix a un mural contra la violència masclista vicaria, que s’ubicarà al Centre de Formació de persones adultes Enric Valor, l’11 de desembre a les 12h.
