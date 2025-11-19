Más de cien personas participan en una jornada de empleo para afectados por la dana en Alzira

La Casa de la Cultura de Alzira ha acogido la primera edición del LABÓDROMO, una iniciativa impulsada por Fundación Novaterra y el Proyecto ANDA, que busca generar oportunidades reales de empleo en los municipios afectados por la dana. La jornada ha reunido a un centenar de personas que completaron su recorrido hacia la empleabilidad, por las diferentes áreas del “Plan de Escalada” personalizado, con la compañía de más de veinte voluntarios, el equipo técnico de Fundación Novaterra y una decena de empresas y entidades que han convertido el encuentro en un verdadero laboratorio de selección, orientación y conexión profesional.

El LABÓDROMO ha permitido a cada participante vivir una experiencia profesional lo más cercana posible a un proceso de selección real mediante entrevistas con personal técnico de empresas, dinámicas de identificación de competencias, orientación personalizada y la elaboración de una hoja de ruta individualizada que reflejaba el punto exacto en el que se encuentra cada persona, así como los aspectos que pueden fortalecer en su camino hacia el empleo. Al finalizar, los asistentes han recibido un diploma como reconocimiento a su implicación y esfuerzo y un informe de su diagnostico de empleabilidad con áreas de mejoras.

Las empresas han destacado la utilidad de esta iniciativa para detectar talento y establecer un diálogo directo con las personas en búsqueda activa de empleo. Desde Eurofins España, su director general de la División de Medio Ambiente, Carlos Ferrer, ha señalado que “es un orgullo formar parte de una jornada que impulsa la recuperación laboral en los municipios afectados por la dana. Aquí podemos ayudar a futuros trabajadores a enfrentarse a entrevistas reales y ganar seguridad en su proceso de búsqueda activa de empleo.”

El apoyo empresarial ha sido clave en la jornada, especialmente el de la Fundación Mahou San Miguel, que ha colaborado a través de dos voluntarios. Uno de ellos, Mario Vázquez, ha subrayado que “estamos contribuyendo en el proyecto de recuperación tras la dana y aportando nuestro esfuerzo para que se genere empleo, se desarrolle el talento y, especialmente, para que sectores como la hostelería puedan reflotarse y beneficiar a toda la comunidad.”

Desde SOR Ibérica, su responsable de Recursos Humanos, Sabina Daroca, ha recalcado que “participar aquí tiene todo el sentido; hemos incorporado trabajadores del itinerario y han demostrado ser excelentes profesionales. Si podemos seguir dando oportunidades y sumar talento al Grupo SOR, lo haremos.”

La visión del tejido empresarial local también ha estado presente. La gerente de la Asociación Empresarial de Alzira, Nuria Gil, ha expuesto que “la clave es conectar la empresa con el candidato. Eso es lo que necesitan nuestras empresas para crecer y ser competitivas. Eventos como este son esenciales porque colocan delante del empleador exactamente el tipo de perfiles que busca.”

Pero el verdadero valor del encuentro se reflejó en las voces de quienes buscan una oportunidad laboral. Leroy, joven camerunés, ha indicado que “es la primera vez que asisto a un evento así y ha sido muy importante para mí. He conocido muchas empresas y quiero iniciar una carrera profesional en alguna de ellas. Es una gran oportunidad.”

Ingrid, madre venezolana, ha añadido que “el LABÓDROMO ofrece herramientas reales: entrevistas en directo, orientación y una experiencia que no encuentras en otros espacios.” También Lucía Aparici ha destacado el valor pedagógico del encuentro: “Enfrentarse a entrevistas reales en un entorno seguro es fundamental. Te permite aprender, mejorar y conocerte profesionalmente.”

La realización del LABÓDROMO ha sido posible gracias a la colaboración de Fundación Mahou San Miguel y su programa “En Buena Compañía”, Caixa Popular, Ayuntamiento de Alzira, Casa de la Cultura, Conversia y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027. Asimismo, se agradece la implicación de las empresas participantes —Juan Motilla S.L., SOR Ibérica S.A., Centro de Formación Forma-T, Carrefour España, Grupo Osga y Eurofins España— que llevaron a cabo más de medio centenar de entrevistas durante la jornada.