El club de piragüismo de Cullera se proclama vencedor de la Liga Este

Cullera y Antella triunfan en Alcañiz. El Club Piragüisme Cullera (nueve medallas, tres de oro) y la Penya Piragüista Antella (tres medallas, una de oro) cosecharon grandes resultados en la última prueba de la Liga Este (en la que compiten equipos valencianos, catalanes y aragoneses), disputada en La Estanca de Alcañiz (Teruel). Las distancias eran de 2,5 kilómetros para benjamines y alevines, 5 para infantiles y paracanoe, 7,5 para mujeres de cadetes a veteranas y hombres veteranos de más de 55, y 10 kilómetros para el resto de categorías.

En hombre veterano K-1 35-54, Jordi Giménez (Penya Piragüista Antella) se impuso, con 44:48. Por su parte, en hombre veterano K-1 + 55 cinco ribereños consiguieron puestos cabeceros: Julio González (Antella) finalizó cuarto (35:00); Ángel Gómez fue 10º (Antella, 42:15); José Marí (Cullera, 46:27), 11º; Miguel Bataller (Antella, 47:57), 12º , y Vicent Giner (Antella, 49:05), 13º.

En mujer veterana absoluta K-1, Arancha Cester, de Cullera, subió al segundo escalón del podio, con 39:10, mientras que María Ángeles Pérez (Antella) finalizó tercera, con 40:03. Por su parte, Danela Castillo, compañera de equipo de Pérez, obtuvo el séptimo puesto, con 51:13. En hombre cadete K-1, Adriano Celentano, de Cullera, consiguió el tercer puesto, con 47:33.

Palistas del club de Cullera. / Levante-EMV

En las categorías de promoción, los ribereños se llevaron victorias y podios. En hombre infantil K-1, Hugo Meliá, de Cullera, y Guillem Sales, de Antella, se disputaron la victoria hasta la misma línea de meta, que se decantó a favor del primero por tan solo un segundo, 24:01 por 24:02. En la misma categoría, tres palistas de Cullera estuvieron entre los primeros: Louka Wilfred fue tercero (24:28), Angelo Celentano, cuarto (24:29), y Pablo Gómez, quinto (25:52).

En hombre alevín K-1, los cullerenses también destacaron, con dos plazas de podio: Richard Tortajada obtuvo la plata (13:58) y su compañero Pau Hervàs, el bronce (14:22). Además, Ilan Meliá finalizó cuarto (14:24) y Joel Liébanas (14:28), quinto. En categoría femenina, también hubo dominio de los de la Ribera Baixa, con el triunfo de Sira Blasco (13:59). Y entre los más pequeños, los benjamines, también triunfaron los cullerenses, con la victoria de Lukas Stalionis (15:23).

Por equipos, ganó el Club Piragüisme Cullera, con la Penya Piragüista Antella en sexto puesto.

En la clasificación general de la Liga Este (en la que han participado 20 equipos), ganó Cullera, con 303 puntos. Antella finalizó cuarta, con 277 puntos, y el Scooter de Algemesí en quinta posición, con 188 puntos.

Con esta prueba se acaba la temporada piragüística 2025 para los palistas de la Ribera, que volverán a competir en la Liga de Invierno de la Comunidad Valenciana, a principios de febrero del año que viene.