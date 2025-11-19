Condenan al Ayuntamiento de Alzira a devolver una tasa cobrada a CC OO por solicitar información
“No podemos tolerar que se pongan trabas de ningún tipo a la actividad sindical"
El consistorio alegaba que el sindicato actuaba en representación de un interesado
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de València ha condenado al Ayuntamiento de Alzira a devolver las tasas cobradas al sindicato Comisiones Obreras por solicitar información. La sala ha fallado a favor de CC OO en la demanda interpuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía por el cobro de 23 euros a la delegada sindical, que solicitó acceso al expediente completo de unas pruebas selectivas para plazas de inspector de la Policía Local en la que algunos interesados habían alertado de posibles irregularidades.
El Ayuntamiento de Alzira consideraba que la delegada sindical actuaba en representación de un interesado, si bien ésta defendía que su actuación fue en todo momento en nombre del sindicato que por ser parte interesada y amparándose en la propia ordenanza municipal reguladora de las basas y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical no tenía que abonar tasa alguna por obtener esa información.
Fuentes de la Federación de Servicios a la Ciudadanía han señalado que “no podemos tolerar que se pongan trabas de ningún tipo a la actividad sindical, máxime en los supuestos de la observancia de los procesos selectivos para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Las mismas fuentes inciden en que, más allá de los 23 euros, no se podía consentir que el cobro de esta tasa se convirtiera en un precedente y en una práctica de habitual en el futuro. La sentencia también impone las costas al ayuntamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- El alcalde de Algemesí prevé que nuevas donaciones vacíen la campa de la dana en quince días
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Desalojan un edificio de Real okupado por siete familias con niños y embarazadas
- L'Alcúdia solo ha entregado el 10 % de las ayudas de Amancio Ortega un año después de la dana
- Los expertos reclaman una segunda presa en el Magro para proteger la Ribera
- Así repartieron los pueblos de la Ribera los excedentes de las donaciones por la dana
- La localización de la Sucro romana aún genera más dudas que certezas