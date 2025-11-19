Los intentos por rescatar donaciones de la dana en Algemesí chocan con nuevos actos de vandalismo

Los intentos de personal del Ayuntamiento de Algemesí y voluntarios por reconstruir palets con los productos de higiene que todavía quedan en la campa del polígono de Cotes donde el consistorio trasladó estos excedentes de donaciones de la dana para facilitar su entrega a asociaciones interesadas chocan a diario con nuevos actos de vandalismo que no se conforman con volver a esparcir los paquetes ya ordenados de pañales, mascarillas o las cajas de geles hidroalcohólicos sino que incluso rompen las bolsas y tiran al suelo los productos que contienen, lo que impide que se puedan utilizar. “Es desesperante ver que el trabajo que se queda hecho por noche para que al día siguiente venga el camión a cargar los palets y se los lleve no sirve de nada porque cuando volvemos por la mañana está todo escampado por tierra otra vez”, se lamentaba este miércoles uno de los voluntarios.

"Lo destrozan todo sin miramiento"

Operarios de la brigada municipal y otros trabajadores del ayuntamiento, con la ayuda de algunos voluntarios, tratan de rehacer palets para rescatar todo el material posible y facilitar su entrega a las entidades que están dando salida a estos productos, que acuden con camiones. Sin embargo, según relatan los voluntarios, prácticamente cada noche hay personas que acceden a este solar municipal, rebuscan entre el material que queda y acaban desmontando palets y rompiendo cajas y bolsas. “Si necesitan algo pueden ir al ayuntamiento a pedirlo y luego se les entrega, no se les cobra, pero lo destrozan todo sin miramiento. Si no te sirve, dejálo”, señala uno de los voluntario que coordina las entregas.

El traslado de este material procedente de las donaciones recibidas tras la dana para ayudar a los afectados a un solar del polígono, donde se dejó a la intemperie hace casi dos semansa, desató días después una tormenta política, en la que el PSOE denunció la mala gestión del gobierno municipal (PP) por no haber dado salida a estas donaciones que se están echando a perder y Més Algemesí pidió dimisiones al tiempo que señalaba que la fiscalía debería intervenir para investigar si se había podido incurrir en un delito de administración desleal.

El alcalde, José Javier Sanchis, por su parte, defendió la gestión del equipo de gobierno y atribuyó los robos y actos de vandalismo al efecto llamada provocado por las imágenes difundidas en redes sociales -cargó especialmente contra el PSPV – con información errónea al señalar que también había víveres y productos de primera necesidad, un extremo que desmintió. Sanchis argumentó que el traslado al solar de este material que se encontraba almacenado en el sótano del centro polivalente ante la necesidad de iniciar unas obras se concebía como un punto intermedio para facilitar su entrega a las entidades que aceptaban retirarlo ya que, aseguraba, los posibles receptores a los que se había entregado ya no querían más y no se había podido distribuir.

El solar en el que se depositó está vallado, pero la cerca de un lateral está en el suelo y también falta algún tramo, por lo que no resulta complicado acceder a su interior.