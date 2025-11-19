"La invasió dels bàrbars", una película con esencia cullerense

La película valenciana "La invasió dels bárbars" ya ha congregado a miles de espectadores desde su estreno en la gran pantalla. La proyección, que está dirigida por Vicent Monsonís y que se basa en en la obra de teatro homónima del dramaturgo Chema Cardeña, tiene un tinte ribereño.

La reconocida actriz cullerense Pepa Juan interpreta a Carme, un personaje clave en la trama, que representa la memoria y la resistencia de las familias valencianas frente a la represión franquista y que, a su vez, se convierte en la mirada del espectador. La película explica una parte de la historia de España a través de la experiencia de esta familia que sufrió el régimen.

La cinta, que se ha rodado en distintas localizaciones valencianas, entrelaza el pasado y el presente a través de dos mujeres de la misma familia. Así, Carme es la mare de Esperança y la abuela de Miquelet. Su papel es el de una madre que sufre, que desea lo mejor para su familia y que no quiere vivir más dramas tras haber pasado una guerra. Sin embargo, ella no espera que la posguerra en València sea para mucha gente igual o peor que el conflicto. Junto a Pepa Juan, completan el reparto Olga Alamán, Jordi Cadellans, Rosa López y Jordi Ballester, entre otros intérpretes conocidos de la escena valenciana.

Pepa Juan ha dedicado parte de su vida al teatro. "Siempre he pensado que el teatro fue mi casa antes de tener una. Lo descubrí muy joven, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, y, desde entonces, no he dejado de intentar entender el mundo a través de la palabra, del gesto o del cuerpo en escena", explica. Para ella la interpretación tiene un objetivo: "Me gusta pensar que todo lo que hago forma parte del mismo impulso: Dar voz a lo que a veces cuesta decir".

Pepa Juan ha participado en proyectos muy distintos. Como la propia actriz resume, "en "Los chicos del puerto", por ejemplo, fui esa madre que vive entre la pérdida y la ternura, una figura casi invisible que sostiene, desde la sombra, el recuerdo de lo que ya no está. Después llegaría "Formentera Lady", una historia sobre las raíces y las renuncias. Y, más tarde, "Un mundo normal", donde sentí esa mezcla de dolor y libertad que tantas veces acompaña al arte".

No obstante, este papel en "La invasió dels bàrbars" ha sido uno de los que más huella ha dejado en su trayectoria. "Es una película profundamente valenciana, hablada en nuestra lengua y rodada entre paisajes que reconozco como propios", explica. Además, el papel de Carme le toca "muy de cerca": "Su manera de mirar atrás, su necesidad de entender de dónde viene para seguir adelante, son también las mías". "En ella hay algo de todas las mujeres de su generación, pero también un eco de lo que somos hoy. La película no solo habla de la represión y la memoria histórica; habla también de la identidad, de la fuerza que tiene la cultura cuando se atreve a mirar de frente lo que duele. Me siento parte de una historia colectiva, contada con emoción y respeto", concluye.