Mediaprop, mediació jurídica a Alzira, renova el servei anual a La Clau

Cada dilluns de 8.30 a 14.30 hores, la ciutadania pot acostar-se al carrer Rambla 23, per a demanar la mediació com a alternativa al procés judicial

Interior de les instal·lacions de La Clau. / V. M. P.

Redacción Levante-EMV

Alzira

Des de fa un any, el servei Mediaprop, d’atenció i informació sobre la mediació com a alternativa al procés judicial, està disponible a la ciutadania a les oficines de La Clau.

Mediaprop és una iniciativa de l’Ajuntament d’Alzira en la qual col·labora la Generalitat Valenciana, per a afavorir la solució a determinades controvèrsies a partir de l’atenció i informació a la ciutadania com a alternativa al procés judicial. Es tracta de la intervenció de professionals en procediments de mediació extrajudicial, així com sessions informatives i, si és el cas, sessions de mediació intrajudicial i extrajudicial a sol·licitud de la ciutadania.

«Des de l’Ajuntament oferim este servei que subvenciona la Generalitat per a afavorir la resolució de conflictes d’una manera més ràpida i directa. Els usuaris, particulars, associacions... trien de manera voluntària esta alternativa que tracta d’evitar obrir un procés judicial, més costós pel que fa a temps i també econòmicament», ha explicat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez.

El servei es dona un dia a la setmana, concretament dilluns, de 8.30 a 14.30 hores. Per a poder fer-ne ús, s’ha de telefonar al nou telèfon habilitat 621224578 i demanar cita prèvia, o per correu electrònic mediaprop@alzira.es

Entre les situacions habituals que arriben a Mediaprop, trobem casos de conflicte familiar, per exemple de compliment d’acords entre parelles separades, hipotecaris o per altres desavinences entre clientela i entitats bancàries, veïnals, escolars o laborals.

