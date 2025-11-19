Once centros de salud incorporan sistemas de detección temprana de patologías cardiovasculares

El Departamento de Salud de la Ribera ha realizado una inversión de cerca de 70.000 euros para dotar a once centros de salud de referencia de la comarca con nuevos equipos de diagnóstico avanzado de enfermedades circulatorias y cardiacas, como infartos, ictus, trombosis o insuficiencia cardíaca.

Estos equipos, que integran en un mismo pack los medidores de presión arterial en extremidades (Índice Tobillo-Brazo) y los electrocardiógrafos (ECG), permitirán reforzar la detección precoz directamente en las consultas de atención primaria.

En concreto, los centros de Alberic, Alzira I, Alzira II, L´Alcúdia, Algemesí, Alginet, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Cullera y Sueca ya disponen de estos equipos de última generación, que facilitan la realización de pruebas diagnósticas de alta precisión sin necesidad de derivar a los pacientes al hospital.

Los medidores de presión arterial en extremidades (Índice Tobillo-Brazo) son inalámbricos y se gestionan a través de una tableta. Incorporan algoritmos específicos para la detección de enfermedades arteriales periféricas severas, lo que permite un diagnóstico temprano y más fiable. Se trata del índice tobillo-brazo más avanzado actualmente disponible en el mercado.

Por su parte, los electrocardiógrafos (ECG) incluidos en el mismo pack son el primer electrocardiograma totalmente digital, con conexión directa a PC, lo que facilita el almacenamiento, la transmisión y la interpretación de los resultados en formato electrónico.

Beneficios

Como ha explicado la directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud de la Ribera, Anabel Barberán, “la implantación de estos dispositivos en la red de atención primaria aporta importantes beneficios entre ellos, facilitar la detección precoz de patologías cardiovasculares, lo que permite iniciar tratamientos antes y reducir complicaciones graves como infartos, ictus, trombosis venosa profunda, insuficiencia cardíaca o enfermedad arterial periférica”.

La directora de Enfermería ha añadido, “se evitan desplazamientos innecesarios de los pacientes al hospital, mejorando su comodidad y reduciendo los tiempos de espera. Además, la digitalización de los resultados contribuye a un seguimiento más ágil y seguro, favoreciendo la coordinación entre profesionales sanitarios y potenciando la calidad asistencial”.

“Gracias a estos equipos, acercamos pruebas diagnósticas avanzadas a los centros de salud y mejoramos la atención a los pacientes en su entorno más próximo”, ha concluido Barberán.