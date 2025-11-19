La piedra castiga el caqui Carlet y Massalavés en el ecuador de la campaña

La tormenta que llenó el cielo de rayos y dejó lluvias débiles en buena parte de la comarca en la tarde del pasado lunes también llegó acompañada de pedrisco. El granizo caído en municipios como Carlet, Massalavés o Benimodo provocó daños en los campos de caqui que todavía no se habían recolectado y, en consecuencias, mermas que varían según la zona. Según las primeras estimaciones realizadas por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), se han perdido unas cinco mil toneladas de fruta. Un duro golpe para los agricultores en el ecuador de la campaña.

En el caso de Carlet, según explica a Levante-EMV Fernando Hervás, delegado de AVA en la ciudad, se estima que la piedra afectó al 20% de la cosecha que no se había recolectado todavía, lo que equivaldría a unas 3.500 toneladas de fruta. "Las zonas más afectadas se encuentran al oeste y al sur, calculamos que habrá provocado daños en unas 350 parcelas de socios de la cooperativa", indica.

Hervás recuerda que la tormenta se produjo de forma repentina, los agricultores ni siquiera la esperaban. Tampoco se prolongó mucho. Pero el daño ya estaba hecho: "Es cierto que fue solo un rato y con piedra no muy gruesa, pero el caqui afectado solo vale para el destrío. Hay pieza de fruta que puede tener treinta impactos y algunos campos tienen una afección del 100", expone.

Múltiples marcas en caquis de Massalavés. / Levante-EMV

En el caso de Massalavés, el delegado de AVA en el municipio, Alberto Martorell, sitúa las zonas más afectadas en el entorno más próximo al casco urbano, ya que allí fue donde se concentró el pedrisco. "En algunos puntos, fue una granizada bastante fuerte. Calculamos que afectó al 60% del término cuando la mitad de la cosecha todavía estaba todavía por recoger", relata.

Martorell lamenta las pérdidas económicas que la tormenta dejará en el sector, en un año en el que los precios "estaban bastante bien". "Se estaban pagando entre cincuenta y sesenta céntimos y los seguros solo pagan entre treinta y cuarenta y no cubren toda la cosecha. Así que, al que le ha pillado, le ha arruinado la campaña", asegura. Por ello, aboga por incluir a los agricultores en una rebaja de módulos de cara al próximo año.

Aunque el caqui es uno de los cultivos más importantes en las zonas donde descargó el pedrisco, también existe una cantidad importante de parcelas de cítricos. Los productores son conscientes de que, aunque todavía no son visibles, el granizo habrá afectado igualmente a los cultivos naranjeros. No obstante, habrá que esperar un par de semanas para que puedan observarse y poder realizar la correspondiente valoración de daños.