"Temíamos que el edificio okupado de Real nos trajese problemas de drogas"

El rápido desalojo del bloque de viviendas ocupado irregularmente en Real ha aliviado a los vecinos de la zona, que temían que la presencia de inquilinos indeseados pudiera haberse convertido en un problema de convivencia, como ocurre en otras localidades. "No tendría por qué haber pasado nada, pero inevitablemente piensas que puede traer consecuencias malas, como drogas, por ejemplo", expone Lucía Pérez, una de las vecinas que vive en la misma calle.

Ella ni se percató de que hasta siete familias desembarcaron, hace dos domingos, en una finca que ha estado deshabitada durante quince años. Sí que conocía, no obstante, la intención del propietario de repararla y ponerla de nuevo al mercado: "Vi un par de luces encendidas en los balcones, pero pensé que el dueño habría acudido de visita y se las habría olvidado".

Sin embargo, pronto supieron que un grupo de personas, incluidas menores de edad y una mujer embarazada, se había instalado en las viviendas de forma irregular. "Lo cierto es que no se dejaban ver mucho, pero, cuando lo hacían, la impresión no era buena", explica Alberto García, que continúa: "Mi mujer ni siquiera ha pegado ojo estos días".

A pesar de que no se relacionaban con el resto de vecinos, su mera presencia generaba inquietud. "Había una sensación de inseguridad. Está claro que nunca sabes qué puede pasar, pero inevitablemente piensas que se darán problemas de convivencia o que traerán cosas malas, como drogas. Y teniendo cerca la guardería y la escuela, nos preocupaba", asegura Pérez. Un pensamiento que comparte García: "En Real nunca hemos tenido problemas de este tipo, pero ves lo que pasa en otros lugares y te preocupa, porque no suelen entrar personas necesitadas, acaban siendo 'narco okupas'. Y eso, en una zona en la que pasan a diario muchos niños, es lo que no queríamos".

Ambos coinciden a la hora de ensalzar la labor de las autoridades en la resolución de un conflicto que solo ha durado una semana, pues en la madrugada del pasado domingo el último de los ocupantes abandonó el edificio, que se ha precintado. "Ha sido una actuación rápida y efectiva, ahora estamos mucho más tranquilos", reconoce Pérez. García, por su parte, habla de una intervención "impecable": "Estamos muy agradecidos, la verdad, la policía ha hecho más horas que un reloj hasta que logró que se fueran", concluye.