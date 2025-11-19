Un vecino de Huesca recibe por error seis denuncias de la Policía Local de Cullera
Señala que se ha vulnerado la ley de protección de datos por un fallo humano
Efe
Un vecino de Villanúa (Huesca) ha alertado de una brecha en la protección de datos tras recibir en su domicilio seis denuncias de la Policía Local de Cullera (València) dirigidas a otras personas junto a una notificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
Según ha explicado a Efe, se trataba de denuncias que la Policía Local de Cullera interpuso a seis ciudadanos en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana por "posesión de estupefacientes".
El afectado ha relatado que la persona de la oficina de Correos que debía remitirle el expediente de la CHE adjuntó también las otras seis denuncias "en lugar de meter cada una en un sobre", lo que implicó que tuviera acceso a "nombres, apellidos y dirección" de los denunciados, con lo que se ha vulnerado la Ley de Protección de Datos.
Tras contactar con el organismo de cuenca le informaron de que este tipo de gestiones estaban subcontratadas con Correos, es decir, que las notificaciones se gestionan desde "una centralita de envíos".
Aunque reconoce esta persona que se trata de "un error humano", alerta al tiempo de que se trata de un sistema que "tiene alguna una grieta"
