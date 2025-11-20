Alzira dona a la Federació d’Escoles de Música els beneficis del concert del 8 d’octubre
Esta donació ajudarà a la recuperació de les societats musicals afectades per la dana de 2024
L’Ajuntament d’Alzira ha fet efectiva la donació de 3.346 euros a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) per a la recuperació de les societats musicals damnificades per la dana de 2024, gràcies als beneficis del concert celebrat el 8 d’octubre passat.
El concert, organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira amb la participació dels alzirenys La Fúmiga, Figa Flawas, Esther, Naina i Quinto, va tindre una gran acollida per part de la ciutadania, que va omplir amb 9.000 persones el Recinte Firal municipal per a gaudir d’una jornada de música i valencianisme.
El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha expressat la seua satisfacció per esta donació. “Ens emociona saber que estos 3.346 € serviran perquè les bandes de música que van patir danys puguen recuperar-se i continuar amb la seua important tasca cultural i educativa. Continuem implicats en la recuperació de totes les societat musicals del nostre territori, especialment les afectades per la dana”.
Per la seua part, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha volgut agrair públicament la donació de l’Ajuntament d’Alzira, “Aquest gest ens ajuda a continuar amb la nostra tasca d’acompanyament i reconstrucció de les societats musicals més afectades. Les bandes de música són part essencial del nostre patrimoni cultural i social, i aportacions com aquesta ens permeten mantindre viva aquesta tradició en els moments més difícils”.
Aquests fons se sumem als que ja es van donar en 2024. Recordem que Alzira ja va acollir, el concert “Reconstruïm les escoles de música” un mes després de la dana. Una iniciativa solidària de la Fúmiga, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alzira i Pro21 Cultural, per a restablir els centres musicals afectats per la dana i on ja es van recaptar 53.847,16 euros, que es van lliurar a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
Amb aquesta donació, l’Ajuntament d’Alzira reafirma el seu compromís amb la cultura i amb el teixit associatiu musical valencià, un dels més importants d’Europa. La col·laboració amb la FSMCV és una mostra de com la música pot convertir-se en eina de cohesió social i de suport davant de les adversitats.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha conclòs: “Continuarem donant suport a les nostres societats musicals, que són un orgull per a Alzira i per a tota la Comunitat Valenciana, i mereixen tot el suport possible per a continuar sonant, formant i emocionant generacions futures”.
