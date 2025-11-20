La caída de una pieza del tren entre Sueca y Sollana ya obliga a suspender diez convoyes: "Parecía que iba a descarrilar"

Decenas de usuarios que utilizan la línea C-1 de Cercanías, que atraviesa varios municipios de la Ribera Baixa, se han visto "atrapados" durante la mañana de este jueves en el tren, que ha sufrido una avería en el tramo entre Sueca y Sollana. Concretamente, y como ha informado Levante-EMV, ha fallado uno de los pantógrafos -elemento que engancha el vagón con la catenaria-, por lo que Renfe ha tenido que detener el tren con origen a Gandia a la entrada de Sueca.

Por el momento, Cercanías, como ha informado a través de sus distintos canales de comunicación, ha suspendido una decena de trenes, mientras que el resto sufren detenciones y retrasos a lo largo del trayecto en ambos sentidos, ya que se ha tenido que restablecer la circulación en un único sentido.

Los técnicos se han personado hasta el lugar para solucionar la incidencia. Los usuarios, por su parte, han denunciado la situación en las redes sociales. Muchos de ellos todavía siguen con el temor en el cuerpo tras el incidente.

Uno de los viajeros explicaba en su perfil que el tren "iba perdiendo piezas por el camino". Reconocía que, en un momento del trayecto, ha caído "una pieza de la parte superior del tren que une el vagón con la catenaria". "Aún tenemos el susto en el cuerpo, parecía que iba a descarrilar el vagón", indicaba.

Otros de los presentes señalaban que permanecían "atrapados" en el tren durante casi una hora.

La avería se suma las múltiples incidencias que sufre la línea diariamente y que genera cierto malestar entre los usuarios. Como ya informó este diario, Renfe registra una media de 14 incidencias diarias en los trayectos C1 y C2, que unen distintos municipios de la Ribera.