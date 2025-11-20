El calendari municipal 2026 recorre les petjades de Jaume I a Alzira
Lídia Boix és l’artista que firma les obres que l’il·lustren com a guanyadora del concurs Pintor Teodor Andreu
Hui s’ha presentat al MUMA el tradicional calendari municipal per a 2026, que enguany estarà dedicat a la figura del rei Jaume I en l’any en què es commemoren 750 anys de la seua mort.
El regidor de Patrimoni històric, Xavi Pérez, ha estat l’encarregat de presentar este treball, que ha qualificat com “un espectacular calendari que fa el recorregut històric al voltant de la figura del rei per la nostra ciutat. Segur que serà un gran èxit, que es podrà adquirir a partir del dia 25 al MUMA”. Així mateix Pérez ha agraït tant a l’artista Lídia Boix, com als departaments implicats el seu treball perquè esta proposta tan especial arribe a les mans de tots els alzirenys i alzirenyes.
Com ha explicat la directora del MUMA, Mónica Ibáñez, la idea va sorgir a partir de la creació de la ruta “Caminant amb Jaume I” d’enguany i que compta amb 12 parades. “Ens va paréixer bona idea fer coincidir cadascun d’eixos punts amb els 12 mesos del calendari, fet que ha donat lloc a un projecte artístic coherent, simbòlic i profundament arrelat a la nostra ciutat”.
La selecció de la portada es correspon amb l’obra de l’artista guanyadora del Premi de Pintura Teodor Andreu, qui assumiria també la tasca de crear les imatges de cada mes. S’hi presentaren 9 artistes i la guanyadora, Lídia Boix, ha estat l’encarregada de treballar les imatges de portada i 12 mesos interiors amb un resultat d’una gran força visual, delicat, contemporani i alhora profundament vinculat a la ciutat d’Alzira i al nostre patrimoni.
L’artista Lídia Boix ha explicat: “Em va enganxar la temàtica, per a mi és un honor participar en la celebració d’esta efemèride, i aprofitar esta oportunitat de representar Jaume I en una imatge eterna, mirar de cara el rei, investigar i recollir informació de com era el monarca”. La presentació ha inclòs una explicació del procés de creació de les diferents obres que conformen el calendari, així com el significat i simbolisme que amaguen.
Amb una tirada total de 9.500 exemplars, editats per Reclam Editorial S.L., el calendari manté la seua funció essencial de difusió dels esdeveniments culturals, socials i festius d’Alzira, però que enguany reforça de manera molt clara la commemoració de l’Any Jaume I i ens convida a redescobrir el nostre passat a través de l’art.
Una novetat molt important és que s’ha incorporat una línia de calendaris accessibles. Un total de 100 exemplars adaptats per a persones amb visibilitat reduïda que s’han elaborat en col·laboració amb l’ONCE.
Com a detall extraordinari per als amants de l’art, el calendari de 2026 incorpora també la possibilitat d’adquirir una carpeta col·leccionable que inclou les 12 il·lustracions del calendari, totes numerades i signades per Lídia Boix, així com la portada en format A3, pensada per a emmarcar. Tant el calendari com les carpetes especials eixiran a la venda el pròxim 25 de novembre.
Esta edició del calendari naix com una peça essencial emmarcada en la commemoració dels 750 anys de la mort de Jaume I, com ha descrit l’alcalde, Alfons Domínguez: “Un any que ens convida a redescobrir la nostra història amb respecte, però també amb una mirada renovada, sensible i artística”.
