La CHJ 3.000 m³ de sedimentos del Xúquer para recuperar la capacidad de desagüe en Algemesí

La Confederación Hidrográfica del Júcar intensifica las obras de emergencia en los municipios afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre con el fin de reparar los daños que ocasionó la riada en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Las máquinas y los operarios trabajan durante los últimos días en la estación de aforo de Huerto de Mulet de Algemesí, aguas abajo de la confluencia del río Magro con el Xúquer.

Los trabajos se centran actualmente en el dragado del cauce del Xúquer a su paso por esta localidad, ya que este tramo resultó gravemente dañado por la gran cantidad de tierra, barro y materiales arrastrados por la riada durante aquella trágica jornada. Así, el organismo de cuenca se centra en su retirada de estos sedimentos para recuperar la profundidad del cauce con el objetivo de que el agua pueda circular como lo hacía hasta antes de la catástrofe. Para acometer estos trabajos, la CHJ estima que se deberán retirar alrededor de 3.000 m3 de sedimentos que buscan restituir las condiciones hidráulicas adecuadas. El organismo de cuenca prevé que los trabajos estén terminados durante el primer trimestre de 2026.

El máximo valor registrado en este punto, antes de que el medidor fuera dañado por la riada, alcanzó los 1.523 metros cúbicos por segundo sobre las 3:35 horas de la madrugada. El día antes de la tragedia, el 28 de octubre, el caudal, según el informe «Episodio de lluvias y avenidas del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2024» realizado por la CHJ, era de 8,36 metros cúbicos por segundo, pero, entre la tarde del 29 y la jornada del 30, se registraron entre 328,96 m3/s y 1.396,58 m/s. En otras palabras, el caudal se multiplicó por 167 en poco más de un día. El desbordamiento anegó de lodo y agua la práctica totalidad del municipio. A pesar de los múltiples daños en esta localidad, no fue el punto de la Ribera en el que se registró el mayor caudal, ya que el Magro alcanzó en Carlet y Guadassuar los 4.000 m3/s.

Las obras, que se incluyen en los trabajos de adecuación, mantenimiento y mejora, buscan, como ha detallado la CHJ, recuperar la geomorfología original del cauce, ya que es «imprescindible para garantizar la toma de datos y la medición de caudales con mayor precisión y fiabilidad». En el proyecto también se incluye la adquisición e instalación de nuevos instrumentos para poder medir el caudal en este punto con el objetivo de modernizar y mejorar el funcionamiento de la estación de aforos.

Otros trabajos en la localidad

Esta no es la única actuación que va a realizar el organismo de cuenca en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera. Tras la retirada de tapones, cañas y elementos de obstrucción, el ayuntamiento proyecta la construcción de una mota de 2,40 metros altura, que tendrá un coste de cerca de nueve millones de euros con el objetivo de proteger al municipio de las posibles crecidas del río.

Este dique, como ya informó este diario, contará con una estructura de tierras que se completará con colchones reno en su base para mejorar su estabilidad. El organismo de cuenca realizará esta mota en coordinación con el propio ayuntamiento, que será el encargado de impulsar intervenciones en el encauzamiento urbano que comienza en el barrio del Raval.