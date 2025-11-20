Cullera creará once plazas de Policía Local que elevan la plantilla a 99 efectivos

El gobierno de Cullera llevará al pleno ordinario del próximo martes la aprobación del presupuesto municipal para el 2026 que ascenderá hasta los 48,5 millones de euros, el mayor de la historia y por undécimo año consecutivo sin subir ningún impuesto, según destacan fuentes del ejecutivo local. Entre las novedades del nuevo ejercicio destaca la creación de 11 nuevas plazas en la Policía Local, ocho de oficial y tres de agentes, las cuales permitirán mejorar la seguridad ciudadana y aumentar la capacidad operativa y de respuesta.

Con estas nuevas plazas Cullera pasará a tener una plantilla de 99 policías, llegando por primera vez casi al centenar y que se ha visto incrementada en un 24% en el último lustro con la creación de casi una veintena desde el 2021.

El gobierno municipal defiende que se trata de su apuesta por reforzar los servicios públicos y la atención ciudadana, dando respuesta a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento y con mucha actividad y afluencia. Una ampliación con la que se pretende incrementar la presencia policial en las calles y las tareas de vigilancia, prevención y convivencia, reforzar dispositivos y tareas de policía de proximidad, mejorar la respuesta en situaciones de emergencia, o dar mayor apoyo a las unidades especializadas.

En palabras del alcalde, Jordi Mayor, «Cullera es una ciudad viva, dinámica y que crece. Y esto implica reforzar los servicios esenciales, especialmente la seguridad, garantizando una Policía Local con más efectivos, más preparada, con más capacidades de respuesta y con mayores recursos para cualquier situación».

Cullera cuenta en la Policía Local con unidades específicas como la de drones, la unidad canina, la de medio ambiente, la unidad contra la violencia de género, la de policía judicial de tráfico o el agente tutor, entre otras.

También dispone de mayores dotaciones y recursos, como por ejemplo la reciente incorporación de un nuevo vehículo 4x4 a la flota, un todoterreno de rescate y emergencias.