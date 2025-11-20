Cullera presenta la 15 ª edición de los premios "Lletres falleres"

Cullera acogió este miércoles la presentación oficial de la 15 ª edición de los premios "Lletres Falleres". La cita, que reunió a responsables institucionales, representantes de comisiones falleras, miembros de la Federación y amantes de la cultura fallera de otras localidades como Alzira, Sueca, Gandia, Xàtiva, Tavernes y Torrent, tuvo un carácter especialmente simbólico para la ciudad, ya que, además, se formalizó su incorporación a la Federació de les Lletres Falleres a través de la Junta Local Fallera de Cullera, junto con la Falla Roís de Corella de Gandia y la Asociación de Estudios Falleros de Xàtiva.

Durante la presentación, se puso de relieve el papel decisivo de las comisiones falleras locales en la dignificación del "llibret". El presidente ejecutivo de la Junta Local Fallera de Cullera, José Luis Renart, remarcó que “las fallas de Cullera han sabido apostar por contenidos innovadores, calidad literaria y un fuerte compromiso con la lengua y la cultura”, lo que les ha otorgado un prestigio creciente en el panorama fallero.

El presidente de la Federación, Miguel Ángel Martínez Tortosa, destacó, por su parte, que estos galardones son "una ventana a la calidad literaria, artística y crítica de nuestras comisiones. Un patrimonio que continúa creciendo gracias a localidades como Cullera, que han decidido dar un nuevo paso adelante”.

Con la entrada en la Federación, la Junta Local Fallera de Cullera asume la gestión del Premio Ortifus a la mejor portada de "llibret", que valora el diseño, la coherencia visual y la fuerza comunicativa de estas publicaciones. También se presentó oficialmente el Premi Ü, impulsado por la Falla Taüt —la primera comisión cullerense integrada en la Federación—, que premia la mejor ilustración en un "llibret". Junto a ellos se recordaron los premios del conjunto de la Federación: Soler i Godes, Malva, Mocador, Ciutat de Sagunt, Ortifus a la Coherència, Comfet, Murta, Portal, Bernat i Baldoví, Climent Mata y el renovado premio #ESFAXAT, entre otros.