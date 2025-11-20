La diputación inyecta más de 450.000 € para mejorar los trinquets de Alginet y Alberic

El pleno de la Diputació de València aprobó ayer una inversión de 755.528 euros para que tres municipios mejoren sus ‘trinquets’. Alginet con 282.998 euros y Alberic con 172.530, así como la Pobla de Vallbona (300.000 euros), serán las localidades beneficiarias de estas inversiones que se enmarcan en el Pla de Trinquets, que con una dotación de ocho millones de euros está posibilitando la rehabilitación de estas infraestructuras necesarias para la práctica del deporte autóctono valenciano.

Estas subvenciones se suman a los más de 3,1 millones aprobados anteriormente para mejorar los ‘trinquets’ de Massamagrell (399.572 euros), Carlet (399.572 euros), el Genovés (175.223 euros), Guadassuar (400.000 euros), Simat de la Valldigna (400.000 euros), Bétera (400.000 euros), Xeraco (400.000 euros), l’Eliana (255.000 euros), la Llosa de Ranes (138.000 euros) y Canals (50.000 euros), así como el ‘Carrer de la Pilota’ de Ontinyent (150.000 euros).

PSPV y Compromís votaron en contra porque consideran que estas ayudas están dadas “a dedo”. El diputado de Compromís, Josep Riera, esgrimió que este plan “no tiene bases claras y transparentes para que todos los municipios puedan acogerse en igualdad de condiciones”. En la misma línea, el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, reclamó “transparencia e informes” en el plan.

Por contra, la diputada de Hacienda, Laura Sáez, insistió que “se ha hablado con las Federación de Pilota que es quien ha fijado las prioridades atendiendo las necesidades y a criterios objetivos, que están claros”. “Nuestra intención es que las inversiones se ejecuten y que los ayuntamientos no tengan que devolver la inversión como pasaba antes”, advirtió Sáez.

Todos los clubes federados de la provincia recibieron un cuestionario en marzo de 2024 para disponer de una visión global sobre la que poder actuar y tomar decisiones. En función de criterios como el volumen de actividad, las horas que emplea cada escuela y cada club de pilota, las modalidades practicadas o la actividad profesional, se han establecido tres tipologías de ‘trinquets’ o espacios de la pilota. Los considerados de prioridad uno pueden recibir una subvención de hasta 400.000 euros; los de prioridad dos alcanzan los 300.000 euros; y los de prioridad tres pueden recibir hasta 200.000 euros para financiar sus proyectos.

Por otra parte, se ha aprobado una subvención en especie valorada en más de 585.000 euros para el Ayuntamiento de Antella, que consiste en la mejora el Camino a Sumacárcer. La vía está catalogada como Caminos de Interés Territorial por el área de Carreteras de la Diputación.