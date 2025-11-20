El encanto de un pueblo de la Ribera seduce a National Geographic

National Geographic dedica un artículo a la capital de la Ribera Alta. Bajo el título "El pueblo medieval de València que en sus orígenes era una isla", la revista pone en valor "la mezcla de todas las civilizaciones que han pasado por las calles de Alzira".

"Hablar de ella es evocar vestigios de antiguas murallas, mezclados con palacios góticos, enclaves renacentistas y ecos árabes que resuenan incluso en su nombre", reza el artículo, en el que también destaca su "continúa evolución" y pone en valor la "muralla que aún hoy arropa la localidad".

National Geographic también aborda el Paraje Natural Municipal de La Murta y La Casella, Museo Municipal (MUMA) o la Iglesia Arciprestal de Santa Catalina.