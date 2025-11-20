Una finca vierte durante semanas aguas fecales a una céntrica calle de Alzira

Los vecinos y peatones que transitan a diario por la céntrica calle Escoles Pies de Alzira ya respiran tranquilos. Y no es una expresión figurada. Durante semanas, han convivido con un problema de malos olores fruto de la rotura de un sistema de canalización de aguas residuales en un edificio que provocaba que se vertieran restos fecales a la vía pública. El problema se ha solucionado. Aunque todavía persiste el hedor, al menos las aguas sucias han dejado de encharcar la vía pública.

Según han explicado a Levante-EMV fuentes vecinales, el problema «era muy gordo» y se ha prolongado «durante aproximadamente un mes». Cualquiera que haya paseado en las últimas semanas por la céntrica calle peatonal, lugar de paso para acudir a puntos tan emblemáticos de la ciudad como la plaza Major, la Casa de la Cultura o el Centro Especializado en Atención a Mayores (CEAM), ha podido percatarse de ello. El edificio en cuestión, situado cerca del cruce con la calle Santa Rita, vertía a la vía pública aguas sucias y por ella se extendía el olor a orín y heces.

Hedor persistente

Los mismos vecinos del lugar detallan que un inspector de sanidad acudió al lugar para conocer el alcance del problema y que, recientemente, técnicos de la empresa que presta el servicio de agua potable habían acudido para cortar el suministro y poner fin a los vertidos insalubres y malolientes. Asimismo, apuntan a que algunos pisos del inmueble estarían supuestamente ocupados de forma irregular.

Sin embargo, fuentes municipales consultadas por este diario no han corroborado este extremo y se han limitado a comentar que, efectivamente, «el problema se ha solucionado». Algo que los vecinos han agradecido al consistorio. Se trata, además, de una situación desagradable que ya se había producido con anterioridad.

A pesar de que los vertidos han cesado, el hedor del lugar se resiste a marcharse. De hecho, en el exterior del edificio se observan todavía los estragos de las fugas: pintura de la fachada desconchada y manchas oscuras.