La Fira de Nadal de Algemesí reactiva el comercio perjudicado por la dana

La Navidad llega a Algemesí con un toque de solidaridad. La segunda edición de la Fira de Nadal se vuelva con el comercio local afectado por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. Así, los establecimientos afectados por la riada podrán participar de manera gratuita para reforzar el tejido local.

El parque Salvador Castell de Algemesí será el escenario de esta segunda edición, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre. La feria contará con zonas de degustación, food-trucks, comercios locales y múltiples actividades, entre las que se encuentran espectáculos y atracciones navideñas, para los más pequeños. Los asistentes podrán disfrutar de catorce paradas destinadas al comercio y otras once de restauración.

El ayuntamiento ha informado que los comercios, establecimientos hosteleros y asociaciones solidarias ya pueden presentar la solicitud de participación a través de la sede electrónica hasta el 23 de noviembre.