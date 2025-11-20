La Fira de Nadal de Algemesí reactiva el comercio perjudicado por la dana
Los establecimientos dañados por la riada podrán participar de manera gratuita
La Navidad llega a Algemesí con un toque de solidaridad. La segunda edición de la Fira de Nadal se vuelva con el comercio local afectado por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. Así, los establecimientos afectados por la riada podrán participar de manera gratuita para reforzar el tejido local.
El parque Salvador Castell de Algemesí será el escenario de esta segunda edición, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre. La feria contará con zonas de degustación, food-trucks, comercios locales y múltiples actividades, entre las que se encuentran espectáculos y atracciones navideñas, para los más pequeños. Los asistentes podrán disfrutar de catorce paradas destinadas al comercio y otras once de restauración.
El ayuntamiento ha informado que los comercios, establecimientos hosteleros y asociaciones solidarias ya pueden presentar la solicitud de participación a través de la sede electrónica hasta el 23 de noviembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los expertos reclaman una segunda presa en el Magro para proteger la Ribera
- Desalojan un edificio de Real okupado por siete familias con niños y embarazadas
- L'Alcúdia solo ha entregado el 10 % de las ayudas de Amancio Ortega un año después de la dana
- Así repartieron los pueblos de la Ribera los excedentes de las donaciones por la dana
- La localización de la Sucro romana aún genera más dudas que certezas
- La falta de control y el vandalismo echan a perder donaciones de la dana acumuladas en una campa de Algemesí
- El alcalde de Algemesí prevé que nuevas donaciones vacíen la campa de la dana en quince días
- «Un tanque de tormenta no evita la inundación; el parking de Bonaire no sirvió»