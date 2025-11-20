La Generalitat licita el proyecto para renovar el emisario submarino de Cullera

La Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), ha licitado por 1.647.618 euros la redacción de los proyectos de construcción destinados a renovar los emisarios submarinos de la red de depuración de Xàbia Arenal, Vinaròs, Oropesa, Cullera, Gandia y Dénia, con el objetivo de asegurar su integridad y correcto funcionamiento.

Esta actuación se enmarca en el plan de obras de este año de la EPSAR para dotar a los municipios de infraestructuras adecuadas de saneamiento y depuración, así como para reformar o ampliar las instalaciones ya existentes.

Los emisarios submarinos vierten al litoral aguas previamente tratadas en estaciones depuradoras, sometidas a procesos que garantizan la protección del medio receptor en condiciones normales de funcionamiento. A lo largo de los años, se han llevado a cabo diversos trabajos de renovación y reparación para mantener la operatividad y seguridad de estos sistemas.

Con este objetivo, la EPSAR realiza anualmente labores de vigilancia estructural y, en sus últimos informes, ha detectado la necesidad de renovar los emisarios de Xàbia Arenal, Vinaròs, Oropesa, Cullera, Gandia y Dénia, mediante un diseño actualizado que garantice su correcto funcionamiento estructural y ambiental y asegure un rendimiento adecuado.

Para ello, la licitación contempla la redacción de proyectos que definan soluciones de dimensionamiento, trazado, materiales y equipos, incluyendo instalaciones de bombeo y otros elementos de cabecera, siempre conforme a los requisitos legales y a criterios de solidez, funcionalidad y protección medioambiental.

Para facilitar la ejecución, el contrato se ha dividido en tres lotes independientes. El Lote 1 corresponde a Vinaròs y Oropesa (Castellón), con un presupuesto de 534.653,63 euros; el Lote 2 abarca Cullera y Gandia (Valencia), con 570.766,32 euros; y el Lote 3 incluye Dénia y Xàbia Arenal (Alicante), con 542.198,7 euros.