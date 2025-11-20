Justicia reclama al gobierno la quinta unidad de Carlet para reducir el atasco judicial
La consellera recuerda que se ha solicitado en dos ocasiones en los últimos años y considera que podría ponerse en marcha "con una mínima inversión"
La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha reclamado al Gobierno de España “la constitución de la quinta unidad judicial en Carlet, creada en 2010, y que fue suspendida en 2011, para así hacer frente con eficacia a la sobrecarga y a los cambios derivados de la implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia”.
En este sentido, la consellera ha explicado que en el segundo semestre de 2025 la tasa de congestión ha aumentado un 34,6 % respecto al mismo periodo del año anterior, sobre todo en la jurisdicción Penal, y la tasa de pendencia ha crecido un 55,5 %.
La titular de Justicia y Administración Pública ha visitado la sede judicial de Carlet, donde ha podido conocer de primera mano las necesidades del personal de la Administración de Justicia, en cuanto a la implementación de la nueva Ley Orgánica 1/2025 y el volumen de trabajo de los juzgados que operan en esta sede.
Nuria Martínez ha recordado que “desde el año 2023 la Generalitat ha solicitado en dos ocasiones al Gobierno central la constitución de una quinta unidad judicial en Carlet, por lo que pedimos de una vez que se atienda nuestra solicitud,porque se trata de una reivindicación antigua, necesaria y muy objetivable, que podría ponerse en marcha con una mínima inversión, puesto que ya contamos con el espacio necesario”.
De hecho, tal y como consta en los Informes Especiales de la Memoria del TSJCV de 2024, se considera necesaria su implantación, “pues como puede comprobarse, el ascenso de asuntos civiles y penales es notorio y es inviable ofrecer una respuesta en un tiempo razonable, demorándose la tramitación de asuntos y el dictado de resoluciones”
