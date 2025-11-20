Nuevas promociones romperán 16 años de parálisis total en la mayor área de expansión urbana de Alzira

Las grúas volverán a Tulell en 2026 para construir viviendas en la principal área de expansión urbana de Alzira tras un período de 16 años de parálisis absoluta por lo que respecta a proyectos de carácter residencial. No serán de momento las grandes torres que la ordenación del sector distribuye junto al bulevar central, sino fincas de una tipología similar a las de la avenida que se ubicarán en el entorno del núcleo urbano consolidado, entre la plaza de la Generalitat y la avenida Blasco Ibáñez.

Vista del bulevar central de Tulell con el bloque que se construyó pero se encuentra vacío al fondo. / Saray Fajardo

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha confirmado que un par de constructoras han mostrado interés por impulsar promociones en este sector ya urbanizado y han realizado consultas sobre la edificabilidad y diferentes aspectos de los estudios de detalle con la perspectiva de tramitar las oportunas licencias de obras y fuentes del sector confirman que al menos una de ellas tiene previsto iniciar las obras y comercializar la viviendas el próximo año.

El Ayuntamiento de Alzira asumió en abril de 2010 las obras de urbanización de este sector de 422.000 metros cuadrados que estaba llamado a convertirse en la nueva imagen de Alzira, aunque la crisis derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria frenó en seco su desarrollo.

Con capacidad para albergar alrededor de 7.000 viviendas, según las cifras que se barajaron en su momento, únicamente se han construido cuatro edificios. Los tres más próximos a la plaza de la Generalitat, que se edificaron de forma simultánea a las obras de urbanización, sacaron al mercado 132 viviendas, que han sido comercializadas, mientras que la crisis inmobiliaria estalló con las obras de una torre de 13 alturas y 72 pisos en marcha. La finca se acabó a duras penas aunque las viviendas no se han llegado a comercializar y siguen cerradas.

"Algo se mueve en Tulell"

Andrés Gomis ha confirmado que «algo se mueve en Tulell» no sólo por el interés de estas constructoras en iniciar promociones, sino también por la actividad detectada en la compraventa de solares. El edil explica que la Sareb, titular de diferentes propiedades en el sector, antes de cerrar una operación la notificaba al ayuntamiento por si tenía interés en adquirir las parcelas y, según detalla el edil, se han recibido varias comunicaciones en este sentido.

«Comienza a haber interés, en este último año se ha notado, otra cosa es si esto se plasmará a corto plazo en nuevas edificaciones o no», apunta el edil, ya que, de momento, no se han concedido licencias de obra. Desde la crisis de 2008 apenas se han impulsado nuevas promociones en Alzira, con la excepción de los bloques construidos por Llopis en el sector Huerto de Galvañón.

Torres de 25 alturas

El diseño urbanístico de Tulell es herencia del modelo desarrollista que recogía el PGOU de Alzira de 1985. Los tribunales reconocieron el derecho de los propietarios a mantener la edificabilidad tras un intento del ayuntamiento de modificar la ordenación, lo que dio lugar a diseñar una urbanización con un bulevar de 850 metros de longitud como eje central junto al que está previsto que se levanten nueve torres de hastra 25 alturas y, en el extremo más próximo a la avenida Santos Patronos, un rascacielos de hasta treinta. También se contemplan fincas de menor tamaño para confluir con zonas urbanas consolidadas y la generación de suelo comercial o terciario. A falta de vivienda, sí se ha ido ocupando el suelo dotacional.