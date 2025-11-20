Vídeo: Toni Giner/ Texto: Joan Gimeno

Así transformará el 'Manhattan' el frente marítimo y fluvial de Cullera

El arquitecto de Cullera Toni Giner ha recreado en un vídeo cómo transformará el PAI Bega-Port, conocido popularmente como el Manhattan, el frente marítimo y fluvial de la ciudad. El proyecto que combina la ampliación del actual puerto de Cullera con la creación de una gran zona residencial, hotelera, comercial y cultural. Toni Giner reivindica el potencial del “Manhattan” de Cullera y lo presenta como una oportunidad clave para el futuro de la ciudad. El arquitecto aclara que el proyecto original es obra de Paco Nebot, fue aprobado en 2007, y subraya la necesidad de reactivar el desarrollo del sector Bega-Port, que prevé 3.700 viviendas de renta libre en edificios de hasta 25 plantas, 1.170 viviendas de protección pública, cinco grandes hoteles y un puerto deportivo de entre 584 y 756 amarres (según la eslora de las embarcaciones), frente al centenar de amarres oficiales que existen en la actualidad, que según Giner, contribuirá a reducir el déficit de amarres de la Comunitat Valenciana. El técnico estima que el Manhtattan generará 1.108 empleos directos e indirectos de los que 30 corresponden al puerto, 783 a hoteles y 295 al sector comercial.