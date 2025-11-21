Algemesí aprueba un presupuesto de 25 millones para 2026, un 5% más que el de este año y el primero sin deuda pública

El Ayuntamiento de Algemesí aprobó en el pleno celebrado el jueves un presupuesto municipal para 2026 de 25.061.394 euros, que representa un incremento del 4,96% respecto al año anterior. Se trata del primer presupuesto sin deuda pública de la historia democrática del municipio, lo que permite que "ningún euro aportado por la ciudadanía acabe destinado al pago de intereses bancarios", según destaca el gobierno municipal.

El aumento de los ingresos proviene principalmente del aumento en la participación de los tributos del Estado, de las cuantías recibidas en subvenciones por parte de la Generalitat y de la reapertura de instalaciones municipales que quedaron devastadas por la dana, explica el consistorio.

Con estas cuentas, el equipo de gobierno pretende reforzar los servicios públicos sin aumentar la presión fiscal y mejorar ámbitos como la seguridad ciudadana, el espacio público, el mantenimiento de zonas verdes, el apoyo social y comunitario, el impulso de la cultura y la promoción de la actividad deportiva y económica.

Sistema de videovigilancia

En cuanto a la seguridad ciudadana, el presupuesto contempla una inversión de 270.000 euros para reforzar los recursos municipales. El importe permitirá implantar un sistema de videovigilancia en directo pensado para mejorar la respuesta ante incidencias, prevenir conflictos y proteger personas y espacios públicos. Este sistema también facilitará la vigilancia en 'streaming' del caudal del río Magro, lo que incrementará la capacidad de anticipación ante posibles situaciones de riesgo.

El presupuesto incorpora un incremento de la plantilla de la Policía Local con 20 plazas nuevas, 18 agentes y dos inspectores, junto a una partida de 100.000 euros para la adquisición de viviendas en situación de ruina o fuera de ordenación urbana, con el objetivo de dar respuesta a problemas asociados a la okupación ilegal o el vandalismo.

En materia de recogida de residuos, la partida asciende a 1,2 millones, 200.000 euros más respecto al año anterior. Esta ampliación permitirá que la basura se recoja también los sábados, que la recogida orgánica pase a realizarse tres días por semana y que se aplique un día extraordinario de recogida de trastos y de cartón comercial.

En el mantenimiento de parques y jardines, el presupuesto aumenta casi un 50% y llega a 400.000 euros, una cifra que permitirá incrementar las zonas verdes, realizar más podas, mejorar la plantación de vegetación y mantener y recuperar espacios caninos o áreas verdes situadas en zonas industriales. También se ha reforzado el presupuesto para el mantenimiento de césped y sistemas de riego, que pasa a 50.000 euros después de un aumento del 72,41%.

El área de agricultura, el Consell Agrari y los caminos rurales contarán con un presupuesto de 614.532 euros, mientras que el proyecto EmpleaXúquer destinará 29.294 euros a tareas de limpieza, conservación y regeneración ambiental del río a través de plantaciones de especies autóctonas no invasoras.

En el ámbito de bienestar social, educación y salud, las cuentas reflejan un incremento global del 7,47% hasta un total de 1.794.762 euros. La residencia San Vicente Ferrer casi duplicará la inversión del año anterior y recibirá 56.000 euros. El apoyo al colectivo TEA contará con 6.000 euros, mientras la asociación Caudal del Pobre recibirá 1.500 euros destinados a la atención de menores en situación vulnerable.

El AMPA del centro de educación especial Alberto Tortajada tendrá un incremento sustancial, superior al 400%, hasta 6.000 euros. Además, el presupuesto contempla 140.000 euros para la ampliación del centro de día y duplica la dotación destinada a la esclerosis múltiple hasta mil euros.

Recuperación de instalaciones culturales

El área de cultura y fiestas experimenta un incremento del 4,81%, hasta 850.455 euros, gracias a la recuperación de instalaciones afectadas tras la dana. La partida destinada a la infancia y juventud será de 208.126 euros, 26.500 euros más, para ampliar las actividades de dinamización juvenil. En el ámbito deportivo el presupuesto crece casi un 50% y llega a 1.814.540 euros, impulsado por la reapertura "inminente" de la piscina cubierta.

El presupuesto en materia de cooperación contempla 40.000 euros para el apoyo de proyectos locales que contribuyen al desarrollo comunitario y al refuerzo del tejido asociativo de Algemesí en el exterior. Finalmente, la promoción económica incrementa hasta 327.040 euros.

"Estos presupuestos representan un avance histórico para nuestro municipio, porque por primera vez en democracia podemos gestionar unas cuentas sin deuda y sin presión fiscal, destinando todos los recursos a mejorar la vida de la ciudadanía. Estas cifras responden al que la gente nos pide: más seguridad, más control, calles y parques en condiciones, instalaciones dignas, servicios sociales reforzados y una vida cultural y festiva a la altura del que Algemesí merece", manifiesta el alcalde de Algemesí, Javier Sanchis.