Alzira signa el conveni de col·laboració per a acollir la 41a Trobada de Centres en Valencià de la Ribera el 19 d’abril
Hui s’ha signat al CEIP Pintor Teodor Andreu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià per a celebrar la 41aTrobada de Centres en Valencià, que cada any se celebra en una població de la Ribera. Enguany serà el dia 19 d’abril a la ciutat d’Alzira, amb el suport de la comunitat educativa, qui acollirà este encontre que reunirà milers de persones de tota la comarca.
Com ha explicat en la presentació l’alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, “es tracta d’un esdeveniment molt significatiu per a la nostra cultura, la nostra llengua i per a la nostra identitat. Serà la segona vegada que celebrarem la trobada, després de l'edició de 1995. Ara, trenta anys després de la primera ocasió, tenim l'orgull i la responsabilitat de tornar-la a acollir, en un any tan important com és l’Any Jaume I, amb tot el simbolisme que això comporta”.
El president de la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià, Joan Cortés, ha explicat que “l’eslògan de la trobada "Tenim història, som futur" es relaciona amb la celebració d’Alzira per al pròxim any i es podrà fer extensiva a la resta de Trobades”.
La celebració de l’Any Jaume I i la Trobada es retroalimenten. D’una banda, l’efemèride ens connecta amb la fundació del nostre regne i amb la importància històrica d’Alzira. D’altra, la Trobada ens connecta amb les generacions presents i futures, amb les escoles, amb els mestres i amb totes les persones que faran possible que la nostra llengua continue viva i present. Recordem que l’any 2020, coincidint amb el 25é aniversari de les Trobades, Alzira era el poble triat per a celebrar-les, però a causa de la pandèmia se suspengué l’edició.
La Trobada d'Escoles en Valencià és una gran oportunitat perquè tindrà un gran impacte positiu per a la ciutat, tant pel que fa a la dinamització econòmica com pel foment de l’activitat cultural, educativa i social que implicarà.
Els centres educatius de la Ribera Alta mostren, una vegada més, el seu compromís amb el valencià i amb la nostra cultura, les escoles, professors, mares i pares, AMPA, i voluntaris.
Per la seua banda, el regidor de Cultura i responsable del Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià, Israel Pérez, ha explicat que “celebrem la força d’un poble i la vitalitat d’una llengua. I ho fem des d’Alzira, una ciutat que no només acull, lidera. Una ciutat que no sols participa, marca camí. Perquè Alzira és —i volem que continue sent— capital de la cultura valenciana, capital en la defensa de la nostra identitat i capital en la promoció del valencià com a llengua de convivència, de coneixement i de futur”.
Un dels objectius de la celebració de les Trobades és demostrar que les festes pel valencià són un símptoma de normalitat ciutadana, que reflectix la interactuació, amb estatus d’igualtat lingüística, entre les llengües cooficials del territori. En este sentit, la regidora d’Educació, Virtuts Piera, ha manifestat que "fer la Trobada de Centres en Valencià de la Ribera a Alzira és una molt bona aposta per a intercanviar experiències i coneixements de les comunitats educatives a més d'un encontre enriquidor i festiu de la nostra llengua i cultura per a reivindicar les bones pràctiques educatives”
