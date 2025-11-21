Las EGM de Almussafes estrenan su propio "Es-Alert" para situaciones de emergencia

Las industrias de Almussafes que integran las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de los polígonos Juan Carlos I y Norte contarán en breve con una app informativa y un sistema propio de alerta por SMS y Whatsapp en caso de emergencia.

Así lo ha anunciado este jueves la gerente de ambas entidades y directora general de GAIN, Romina Moya, en la Convención de Seguridad Industrial que la EGM Juan Carlos I ha organizado un año más con la subvención de la Dirección General de Industria y que ha tenido lugar en la Llar dels Jubilats.

En la jornada se han abordado asuntos tan relevantes como la burocracia en cuestiones de seguridad o la coordinación en caso de emergencia tras el reciente caso de la dana y también los sistemas de prevención y alerta.

En ese sentido, la gerente de las EGM, Romina Moya, ha anunciado la inminente puesta en marcha de una app informativa en la que se publicarán en tiempo real los avisos de preemergencia de organismos oficiales así como las alertas que se emitan desde el Cecopal. Esta misma alerta se hará llegar a todas las personas dadas de alta en la base de datos de la EGM a través de SMS y Whatsapp. Un sistema que se ha probado en directo con los asistentes al evento y ha funcionado a la perfección.

La app permitirá que los avisos se difundan también entre usuarios del parque o visitantes puntuales que no están dados de alta en la base de datos de la entidad. Con esta doble vía, las EGM de Almussafes pretenden ahondar en la seguridad de todas las personas usuarias de sus parques industriales abordando una de las cuestiones más polémicas en las últimas emergencias sufridas: el aviso con antelación a la población.

La jornada arrancó con la inauguración del director general de Industria, Julio Delgado, quien participaba en la mesa inaugural junto al alcalde del municipio, Toni González, la secretaria general de FEMEVAL, Empar Martínez, y el responsable de Seguridad de Ford Almussafes, Enrique Roig.

En su intervención, Delgado ha destacado que “la mejor manera de que nuestro sector empresarial gane en competitividad es ser seguros industrialmente, porque invertir en seguridad ya no es un coste, es una ventaja estratégica para nuestras empresas” y ha señalado algunas iniciativas puestas en marcha por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para impulsar la seguridad industrial.

Entre ellas, el desarrollo de nuevas bases de datos orientadas a disponer de un catálogo completo de establecimientos industriales, sus instalaciones y las correspondientes inspecciones periódicas y la mejora continua del Portal de Industria que facilita un acceso más intuitivo y útil a la información y a los trámites, e incorpora herramientas innovadoras como la guía ‘Mis datos al día’ y el visor cartográfico de establecimientos sometidos a la normativa de accidentes graves.

La jornada ha continuado con la participación de José Enrique Aparisi, de la empresa Asepeyo; Rafael Martínez, inspector de Trabajo, quien ha hablado sobre el órgano de coordinación de emergencias; Marcel Cerveró, de FEMEVAL, con la ponencia ‘Seguridad industrial 360º: el poder de la cultura preventiva’, y Juan Pablo Pérez, de la empresa ERCROS, quien ha expuesto un ejemplo de comunicaciones en emergencias en una empresa.