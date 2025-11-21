El parking del Mercat de Algemesí reabrirá en marzo con una inversión de 1,1 millones de euros

El aparcamiento subterráneo de la Plaça del Mercat de Algemesí ya tiene fecha de reapertura. Tras más de un año cerrado por los daños ocasionados por la riada del 29 de octubre de 2024 y la dificultad para costear las obras al tratarse de un espacio de titularidad mixta, las obras de este parking arrancarán en breve y se prevé que vuelva a abrir al público el próximo mes de marzo tras una inversión de 1,1 millones de euros. Este es uno de los ocho inmuebles públicos que todavía no disponía de fecha de reapertura en Algemesí desde aquella trágica jornada.

El 13 % de las plazas del aparcamiento son de propiedad privada, mientras que el resto son municipales, por lo que, como explica el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, "las obras no se han podido incorporar en los fondos para la reconstrucción otorgados por el Gobierno de España". "Tenía que ser un edificio de titularidad 100 % pública, pero aquí hay cerca de un centenar de plazas vendidas a vecinos", añade el primer edil.

El parking del Mercat fue concebido en su día como una propiedad horizontal compartida entre una comunidad de vecinos y el ayuntamiento, por lo que el Consorcio de Compensación de Seguros era quien debía asumir el coste. "Es como si fuera una comunidad de propietarios, por lo que tuvimos que esperar a que el consorcio nos indemnizara", indica. No obstante, en un primer momento, los pagos no cubrían el 100 %, por lo que "los vecinos tendrían que haber costeado una parte de la reparación". Tras varias conversaciones, el consistorio ha conseguido una dotación de 1,1 millones de euros para recuperar la infraestructura. Una empresa local se hará cargo de la reparación, que se prevé que finalice en marzo de 2026.

Como informó este diario, la Diputación de Valencia costeó la limpieza inicial, pero la reconstrucción ha quedado en manos del Consorcio de Compensación de Seguros. Con 6.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, quedó completamente inundado por el agua y el lodo arrastrados por el río Magro. Se extrajeron 20 vehículos -algunos empujados por la corriente- y se enviaron alrededor de 7 toneladas de fango al vertedero. Durante los primeros días, las autoridades temían que hubiese víctimas en este espacio, ya que algunos vecinos afirmaban haber visto entrar a alguna persona durante aquella trágica jornada. Finalmente no se contabilizó ninguna víctima en este parking, que se convirtió en símbolo de esperanza tras la tragedia.